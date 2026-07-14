伊朗局勢︱美軍一週內五度轟炸伊朗 明日起重啟海上封鎖 特朗普：將打擊地下核設施

美國總統特朗普在當地時間周一（13日）再度下令對伊朗發動新一輪海空攻擊。美軍中央司令部（CENTCOM）隨後證實，已啟動對伊朗連續第三個晚上的猛烈空襲，這亦是美軍在一週內對伊實施的第五輪襲擊。與此同時，美方宣布於格林威治時間14日晚上8時（香港15日凌晨4時）起，全面恢復對伊朗所有港口及海岸線的海上封鎖，並揚言下一步將徹底炸毀伊朗防禦力最強的「鎬山」深層地下核設施。伊朗方面亦不甘示弱，旋即出動大量自殺式無人機及巡航導彈反擊，狂轟美軍艦艇及駐科威特美軍基地。

周二凌晨起恢復海上封鎖 特朗普揚言向霍峽貨船徵總額20%收費

綜合外電及美國官員消息透露，是次美伊戰火重燃的導火線，源於美伊雙方此前達成的臨時和平協議遭到破壞。特朗普上週公開宣告停火「結束」，並批評伊朗並未通過協議的「測試」。特朗普在接受美國保守派電台節目主持人休伊特（Hugh Hewitt）訪問時態度強硬，揚言：「我們今晚會狠狠打擊他們，明天也會狠狠打擊他們，他們對此毫無辦法。他們除了嘴巴大，根本一無所有。」

特朗普更直接點名伊朗位於納坦茲鈾濃縮設施附近的「鎬山」深層地下核設施，警告美軍一直在密切監視，並已做好準備隨時動用武力將其徹底摧毀。他說：「我們將摧毀鎬山，告訴伊朗人做好準備吧。」

在經濟與戰略層面，特朗普更推出具高度爭議的政策。美海軍主導的聯合海事信息中心（JMIC）發出緊急通告，宣布美軍將於格林尼治時間7月14日20:00（美國東部時間周一下午4時45分、香港周二凌晨4時45分）開始，對整個伊朗海岸線、所有港口及石油碼頭實施全面海上封鎖。

更令人錯愕的是，特朗普推翻了美軍過去維護霍爾木茲海峽「自由航行、免收費用」的長期外交政策，宣布美軍將向過往該海峽的其餘國家商船徵收貨物總值高達20%的「安全護航費」，聲稱以補償美軍提供安全保障的成本。此舉隨即遭到聯合國國際海事組織（IMO）發表聲明嚴厲反對，批評強行徵收通行費完全缺乏國際法理基礎。而國際油價隨即應聲暴漲，布蘭特原油期貨單日狂飆7.8%，高見每桶81.92美元。

美軍連續三晚夜襲伊朗 炸雷達導彈及海岸監視系統

美軍中央司令部隨後發表官方聲明指，遵照總統指令，美軍中央司令部部隊已於美國東部時間13日下午4時45分（香港時間14日凌晨4點45分），正式對伊朗展開連續第三晚的連環轟炸。美軍官員透露，今次打擊的目標主要瞄準伊朗境內的關鍵軍事設施，包括防空系統、雷達站、無人機與導彈發射基地，以及多艘小型作戰快艇。

伊朗官方媒體及法斯通訊社（Fars News）證實，大批美軍戰機及導彈深夜空襲了伊朗本土多個省份，包括霍爾木茲甘省、胡齊斯坦省、中央省，以及東部的西斯坦－俾路支斯坦省。其中基什島、格什姆島、阿布穆薩島附近海域以及布什爾省賈姆縣，深夜均傳出多次驚天動地的連環爆炸聲。

美軍表示，襲擊旨在持續施壓並重創伊朗武裝力量，削弱其在霍爾木茲海峽襲擊平民及商船的能力。

伊朗強烈反撲射巡航導彈 突襲駐科美軍基地報復

面對美軍排山倒海的空襲，伊朗亦不甘示弱展開全面軍事反撲。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）首先在社交媒體上公開嘲諷特朗普的「護航費」政策，戲稱既然美國承認提供安全應獲補償，那長期作為霍爾木茲海峽「守衛者」的伊朗，未來亦將理所當然地向過路船隻收取合理的保護費。

在軍事行動上，伊朗軍隊於14日凌晨發表戰報，宣布已採取實質軍事行動向美國「敵人的侵略」作出對等報復。伊朗軍隊在數小時前，秘密出動大批自殺式無人機編隊，跨國突襲了駐科威特美軍的軍事基地，狂轟美軍的通信系統、燃料儲存設施、「愛國者」防空系統、控制塔以及地下彈藥庫。同時，伊朗海軍宣稱向波斯灣海域發射了多枚先進的巡航導彈，直接向多艘美軍現役艦艇實施打擊。

受美伊兩軍大規模交火波及，中東多國亦陷入臨戰恐慌。鄰近美軍第五艦隊總部的巴林，一日內三度拉響防空導彈警報；約旦軍方亦宣布在領空緊急擊落了四枚飛越當地的伊朗導彈；而科威特外交部則指其位於伊拉克的領事館遭受襲擊，並強烈譴責伊朗及其扶植的伊拉克什葉派民兵武裝。