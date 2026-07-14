直布羅陀118年邊境管制取消 7月15日起與西班牙自由往來

英國海外領土直布羅陀（Gibraltar）與西班牙之間長達118年的邊境管制即將取消，雙方預計由7月15日起實施新安排，容許人員及貨物流動更加自由。這項改變被視為英國脫歐後，歐盟與英國多年談判達成的重要成果。

每日1.5萬名西班牙居民跨境工作

直布羅陀位於伊比利亞半島最南端，面積約6.8平方公里，人口約4萬。雖然距離西班牙城市拉利內阿德拉孔塞普西翁（La Línea de la Concepción）僅一街之隔，但過去居民及跨境工作人士每日往返時，均須經過邊境檢查。

目前約有1.5萬名在直布羅陀工作的西班牙居民每日跨境，繁忙時段經常出現長長車龍及人潮。有在直布羅陀航運及旅遊公司任職的人力資源員工表示：「兩地之間存在邊境是荒謬的，不應該有一道圍欄將不同地方的人分隔。」

英國海外領土直布羅陀與西班牙之間長達118年的邊境管制即將取消，雙方預計由7月15日起實施新安排。路透社

目前約有1.5萬名在直布羅陀工作的西班牙居民每日跨境，繁忙時段經常出現長長車龍及人潮。路透社

直布羅陀位於伊比利亞半島最南端，面積約6.8平方公里，人口約4萬。路透社

新安排源於英國2016年脫歐公投後，直布羅陀未來地位的不確定性。由於直布羅陀與歐盟成員國西班牙接壤，英國脫離歐盟後，如何處理這條陸地邊界成為英國、歐盟及西班牙談判的主要難題。

英國前往直布羅陀須接受護照檢查

根據協議，直布羅陀將與歐盟申根區自由流動制度及關稅聯盟接軌，實現人員及貨物更自由往來。從非申根地區抵達直布羅陀的人士，例如由英國前往者，仍須在機場及港口接受直布羅陀及西班牙官員檢查護照。

直布羅陀首席部長皮卡多（Fabian Picardo）形容新安排是「巨大改變」，表示過去八代直布羅陀居民的生活都受到邊境限制影響。他認為，新制度將帶來「人員及貨物完全流動」，並有助推動經濟發展。

直布羅陀是全球人均收入最高地區之一，主要產業包括金融服務、航運及網上博彩。不過，毗鄰的西班牙拉利內阿德拉孔塞普西翁則是安達盧西亞較貧困地區，失業率接近30%。當地市長弗蘭科（Juan Franco）表示，取消邊境將帶來重要經濟效益，因為當地不少企業約三分之一收入來自直布羅陀客戶。他表示：「1908年以來，我們一直有一道邊境圍欄，這是一件歷史性的事情。」

直布羅陀居民過去強烈反對英國脫歐。2016年公投中，約96%居民支持留在歐盟。他們擔心脫歐會加強西班牙對直布羅陀主權的要求，同時憂慮對航運、金融服務及網上博彩等與歐盟緊密相連的產業造成影響。

直布羅陀著名的巨岩（Rock of Gibraltar）位於歐洲大陸西南端，毗鄰大西洋與地中海交界，距離摩洛哥僅約14公里。這片土地過去曾經歷多場軍事衝突、主權爭議，以及西班牙長達13年的封鎖。

直布羅陀主權問題長期存在。西班牙一直聲稱擁有直布羅陀主權，而英國自1713年《烏得勒支條約》（Treaty of Utrecht）後控制該地。1969年，西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）政府曾封鎖直布羅陀邊境，封鎖持續至1982年才解除。