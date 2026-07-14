世界盃2026｜對決英格蘭前夕 阿根廷足總傳遭FBI調查 涉洗黑錢、詐騙

世界盃傳統勁旅阿根廷隊在今屆賽事表現大勇，成功殺入四強，即將與宿敵英格蘭隊合演世紀對決，然而，在決戰前夕，藍白軍團卻恐「後方失火」。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，聯邦調查局（FBI）正對阿根廷足總展開大規模調查，指控其涉嫌在美國洗黑錢及詐騙，涉及流向美國金融系統的資金最少高達二億六千萬美元。目前調查規模已進一步擴大，令這支奪冠熱門的衝冠之路蒙上陰影。

FBI掌握美銀摩根文件 調查大亨體育洗黑錢

綜合外電及阿根廷傳媒《民族報》（La Nacion）報道，聯邦調查局早在2025年已暗中對阿根廷足總展開調查，並在今年接獲阿根廷安全部通報關鍵線索後，決定擴大調查規模。當局現正重點徹查阿根廷足總在邁阿密的商業活動，並全力追查流向美國金融系統、最少達二億六千萬美元巨款的真正去向及用途。消息人士透露，除了該筆巨額資金外，阿根廷足總還有另外五千七百萬美元用途不明的離奇交易。

據悉，聯邦調查局的調查焦點，是為了釐清阿根廷足總與負責處理海外贊助商商業協議的「TourProdEnter」公司之間的利益輸送關係。該公司由阿根廷著名監製法羅尼（Javier Faroni）擁有，目前已被至少三名聯邦檢察官聯手調查。調查人員至今已從花旗銀行（Citibank）、美國銀行（Bank of America）及摩根大通（JP Morgan）等國際金融巨頭手中，取得涉及數以百萬計美元流動的內部關鍵文件，並發現該些資金只有少部分是用於足總的日常運作支出。FBI目前已正式向阿根廷體育大亨托法尼（Guillermo Tofani）進行問話。

借助美斯效應邁阿密擴張 高層涉逃稅辯稱政治針對

報道提到，阿根廷足總的贊助金過去一向直接由贊助商支付，再分流予當地的青年球會作為青訓發展之用。惟自從阿根廷奪得2022年世界盃冠軍後，足總高層卻與「TourProdEnter」達成秘密協議，將所有海外款項透過該公司進行轉流。同時，足總亦涉嫌利用球王美斯（Lionel Messi）加盟美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami）的黃金機會，大肆擴大在邁阿密的影響力，包括在2023年美洲國家盃前於佛羅里達州南部設立辦公室，並斥巨資興建兩個訓練設施。

事實上，阿根廷足總的涉嫌貪腐指控早有前科。阿根廷警方在去年十二月，已就涉嫌洗黑錢及涉及財務公司「Sur Finanzas」的逃稅指控，大舉前往阿根廷足總總部及多間國內球會進行突擊搜查。足總主席泰比亞（Claudio "Chiqui" Tapia）等核心高層現時均面對刑事指控。不過，泰比亞等人堅決否認有任何違法行為，反指是次風波是因為他們在當地職業足球的未來發展規劃上，與阿根廷現任總統米萊（Javier Milei）意見不合，才會遭到政治方針的刻意針對與打壓。

調查尚屬初階未起訴 四強大戰料照常披甲

雖然這場司法風暴在世界盃四強前夕引爆，但由於目前的調查仍處於初步階段，美國華府暫時未正式對任何人提起訴訟。加上是次洗黑錢及詐騙風波本質上屬於經濟犯罪，而非國際足協（FIFA）可以或需要介入的球場違規問題，外界預料事件不會直接影響阿根廷國家隊在球場上的參賽資格及表現。

目前，身處輿論漩渦中心的阿根廷足總主席泰比亞，依然獲准留在美國境內，並繼續與阿根廷國家隊一同行動，督師備戰即將到來的世界盃準決賽。這場綠茵場外的法律大戰最終將如何演變，已成為全球體育界在世界盃期間最關注的焦點之一。