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伊朗局勢·有片︱美軍首出動自殺式無人艇 炸伊朗潛艇維修基地

即時國際
更新時間：03:48 2026-07-14 HKT
發佈時間：03:48 2026-07-14 HKT

美軍中央司令部（CENTCOM）發表聲明，指首度派出新研發的「單向攻擊水面無人艇」（即自殺式無人艇），於周日（12日）對伊朗阿巴斯港海軍基地的港口核心設施實施突擊。美軍隨後更公開了無人艇衝向目標並引發猛烈爆炸的25秒影片片段。伊朗對事件暫未有回應。

三艘海盜無人艇奔襲港口 伊朗暫未回應

美軍中央司令部於當地周一（13日）在官方社交媒體上發文稱，美軍部隊於7月12日出動三艘「單向攻擊水面無人艇」，。美軍發言人指，是次代號為「海盜」（Corsair）的三艘水面無人艇部隊，成功突破了波斯灣一帶的防禦網絡，直接擊中並重創了伊朗阿巴斯港海軍基地的核心港口設施。

報道指，阿巴斯港海軍基地向來被視為伊朗海軍及革命衛隊的戰略命脈，大批常規潛艇、小型潛艦及大型水面艦艇皆在此處進行定期的維修與補給。軍事專家分析指，美軍是次定點清除行動，或令伊朗海軍的潛艇後勤及長途作戰能力在短期內陷入癱瘓。

美軍中央司令部在發布帖文的同時，配發了一段時長25秒的戰場實況短視頻。從公開的監控與艇載視角視頻可見，美軍研發的「海盜」水面無人艇以極高航速在海面上劈波斬浪，攜帶高爆炸藥衝向伊朗阿巴斯港海軍基地的既定目標。在撞擊瞬間，畫面隨即發生猛烈的連環爆炸，現場頓時化作一片火海，巨大衝擊波與黑煙直衝雲霄。

美軍中央司令部表示，這是美國首次在真實的軍事衝突與實戰行動中部署水面無人艇執行單向自殺式打擊任務。

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