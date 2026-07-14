張允基案｜謊言被車CAM戳破 承認強姦殺害光州女高中生 最高可判死刑

震驚南韓社會的「光州女高中生慘死案」迎來重大突破。一直以來狡辯是因「想自殺而衝動隨機殺人」的23歲凶嫌張允基（Jang Yoon-gi），在被捕兩個月後，終於在周一（13日）的庭審中全盤推翻早前供詞，正式改口承認犯下預謀強姦殺人罪。讓這頭惡魔心防全破的關鍵，正是檢察官在重啟調查後，利用高科技修復了案發現場周邊大貨車的行車記錄儀畫面。當看到自己醜陋的犯行以清晰畫質呈現眼前時，張允基自知無從抵賴，終於坦承全部罪行。

密謀擄上車強姦遭反抗狠下毒手 揭另涉禁錮性侵越籍女前同事

綜合《韓國時報》及《韓聯社》報導，這起慘劇發生於今年5月5日凌晨。張允基在西南城市光州廣域市光山區一處人煙稀少的步道上，盯上了年僅16歲的高二女學生李彩源。他企圖將李女強行綁架上車進行性侵，遭到激烈反抗後竟然惱羞成怒，殘忍地用凶器將少女刺死。期間一名17歲男同學見義勇為上前營救，亦遭到張允基揮刀砍傷。

警方隨後更查出，張允基過去還涉嫌於5月3日長期跟蹤、禁錮及性侵犯一名越南籍女前同事。

張允基於6月被正式起訴，開庭初期態度囂張，堅稱自己因為厭世想尋死，只是「順手帶走一個人」，試圖將預謀強姦殺人導向「偶發性犯罪」以減輕罪刑。警方最初亦僅以普通謀殺罪立案。然而，檢方在正式起訴時將指控升級為強姦殺人罪，理由是發現幾項新的關鍵證據，包括在張允基住所發現被嚴重破壞的性玩偶（情趣吹氣娃娃）、其車內留有的塑膠束帶，以及案發前他故意敞開汽車後門等，種種蛛絲馬跡均指向這是一宗具性動機的密謀強姦案。

最終，張允基在法庭上與律師確認犯罪影片後，全盤認罪。根據韓國法律，普通謀殺罪最低可判處五年有期徒刑，但強姦謀殺罪則適用《性犯罪處罰特別案件法》，刑罰最高可判無期徒刑或死刑。

疑犯張允基（左）涉姦殺女高中生李彩媛，調查小組被揭循私滅證。 光州地方警察廳、光州全南哀悼團體

警官父親涉嫌勾結包庇 掩蓋真相引發全國公憤

這起案件之所以引發南韓全國關注，不僅是因為犯行惡劣，更因為張允基的父親竟然是一名警界的「現職警官」。這宗涉嫌掩蓋真相的案件，已演變成一宗因警方監管不力而導致的系統性失職大規模醜聞，點燃了南韓民眾的強烈憤慨。檢察官和特別調查小組調查人員發現，當時負責主辦此案的光州光山警察署警員，竟然涉嫌為了「保護自己人」，故意遺漏或銷毀包括性玩偶和車內束帶等關鍵證據，甚至涉嫌向張允基的父親洩露機密調查信息以協助篡改證據。目前，該警署已有兩名高層（前署長及刑事調查科科長）正接受嚴厲調查，另有一名警員已因涉嫌篡改證據被正式逮捕。這項涉及政警特權的黑幕曝光後，引發外界對南韓政府進一步剝奪檢察官補充調查權的政策產生巨大爭議。

「難道警察組織比我女兒的命重要？」 痛心母親哭求判處死刑

受害者李彩源的家屬與多個民間團體，13日上午強忍悲痛聚集在光州地方法院前抗議，怒斥現有的警方調查結果根本是被刻意隱瞞與造假的產物。在公審前的記者會及庭審中，遇害女高中生的母親在鏡頭前情緒完全潰堤，哭著控訴：「難道守護你們警察組織，比我女兒的命還重要嗎？」、「請對這個奪走我女兒寶貴生命、徹底摧毀我們家庭的惡魔判處法律允許的最嚴厲的刑罰——死刑。」