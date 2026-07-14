富國島15死船難船長被捕 倖存者稱多人不理指引沒穿救生衣

越南富國島（Phu Quoc）附近海域11日發生船難，15名印度觀光客死亡，遺體周一返鄉。57歲船長阮鴻海（Nguyen Hong Hai，音譯）涉嫌違反「水路運輸安全法規」被捕。

事故於11日下午1時許，發生在富國島南方熱門跳島景點外雲退島海域。這是印度智能手機品牌「Lava International」舉行的員工旅遊，參與成員包括公司員工、經銷商及零售夥伴。全團分成3組搭船，其中一艘載着32名團員及4名越南船員的快艇，從外雲退島出發不到半公里就翻覆。

越南富國島快艇傾覆，遊客被救上岸。

48歲經銷商夥伴庫馬爾（Ashish Kumar）回憶，他在岸邊親眼看見遊船翻覆，眾人驚聲呼救，附近船隻迅速馳援，但為時已晚。

《越南快報》（VN Express）則引述倖存者說法指出，船長在出發前要求所有人穿上救生衣，但許多人只拿在手上。快艇翻覆後，一些乘客受困船艙內，被迫從船首或窗戶脫逃。

駕船經過的何文祿（Ha Van Loc，音譯）說，他看見10幾人緊抓着翻覆的船身，其他人沒穿救生衣，在水中掙扎，「他們被海浪淹沒仍揮手求救」。當時海況惡劣，加上擔心船隻螺旋槳會打傷落水者，他不敢貿然靠近，只好與船員拋出連接繩索的救生圈，最終在10分鐘內救起4人。