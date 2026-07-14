Vons超市｜顧客猝逝竟用購物車遮遺體繼續營業　經理轟公司毫無同理心

儘管員工立即進行心肺復甦術，消防人員也趕抵現場搶救，最終仍宣告不治。然而，顧客身亡後，超市並未暫停營業，遺體在店內停留約4個小時，期間其他消費者仍持續購物。現場主管更指控，總公司人員透過監視器掌握狀況後，竟要求員工以購物車及陽傘圍住遺體，引發員工與工會痛批，公司將營運及獲利置於人命與尊嚴之前。

總部隔CCTV指揮處理

綜合當地傳媒報道，事件發生於7月5日晚，地點位於加州洛杉磯格拉納達山（Granada Hills）一間Vons超市。當時一名顧客在店內烘焙區出現醫療緊急狀況，值班主管霍納史密斯（Paszion Horner-Smith）與另一名員工發現後，立即上前進行心肺復甦。

洛杉磯格拉納達山分店。 Vons官網圖片

洛杉磯消防局表示，救援人員於晚上7時許接報，隨即趕往現場處理，但該名顧客回天乏術。霍納史密斯表示，自己在公司任職27年來，從未碰過類似情況，她指公司的處理方式令她無法接受。她表示，總公司管理人員透過店內監視器查看現場，隨後致電要求她用購物車包圍遺體，並加上陽傘遮擋，沒有疏散顧客，也沒有為死者及家屬安排更具隱私與尊嚴的空間。

家屬等4小時無法靠近

當時賣場繼續營業，購物者人來人往，但殯葬業者遲遲未到，死者家屬在超市等待近4小時，卻因為購物車及陽傘遮擋，完全無法看望死者。

霍納史密斯對公司的處理手法看不過眼，身心受到強烈衝擊，需請假一周休養。她狠批公司毫無同理心，要求公司正視問題，針對顧客或員工在店內死亡的情況制定明確規範，優先考量逝者尊嚴、家屬感受及員工心理狀況，而不是只顧營業賺錢。她說：「這種事情根本不該發生。」

代表超市員工的美國食品與商業工人工會（UFCW）770分會主席芬恩（Kathy Finn）認為，這不只是一次單純的現場處置失當，而是反映企業對第一線員工需求與感受長期缺乏重視。她指出，公司在面對突發事件時態度冷漠，也讓員工被迫承擔沉重的心理壓力。

截至目前，Vons母公司艾伯森（Albertsons）公司尚未對媒體詢問作出正式回應，也未說明當晚要求賣場繼續營業及以購物車圍住遺體，是否符合公司內部政策。