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美資深參議員麥康奈爾澄清病況 稱跌倒入院一度失去意識現無大礙

即時國際
更新時間：22:00 2026-07-13 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-13 HKT

美國共和黨資深參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）從公眾視野消失數周，在13日，他首度公開說明，表示自己因跌倒住院，一度短暫失去意識，並曾輕度肺炎，目前已轉往復健中心休養。

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麥康奈爾公開與妻子合照，澄清是跌倒入院，而非病危。 路透社
麥康奈爾公開與妻子合照，澄清是跌倒入院，而非病危。 路透社

美聯社報道，84歲的麥康奈爾在聲明中表示，醫生確認他沒有骨折或腦震盪，也沒有心臟病發、中風、腫瘤或出血。他說目前正持續恢復體力，但暫時仍無法返回參議院，他將與幕僚保持聯繫，處理參議院相關事務。

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麥康奈爾自6月14日住院，他的辦公室一直沒有說明病情，僅表示他「接受良好治療並持續康復」，引發外界質疑他還能否履職。本周其華裔政客妻子趙小蘭（Elaine Chao）匆忙結束中國行程返美，更令人猜測他是否病危。

麥康奈爾今年5月坐輪椅出席國會山莊活動。路透社
麥康奈爾今年5月坐輪椅出席國會山莊活動。路透社

麥康奈爾在聲明中坦言，保持沉默是因為「我們這一代人往往不願透露隨着年齡增長而來的脆弱」。他附上一張與妻子面帶笑容的合照，以回應病危謠言。

麥康奈爾公開病情的時機，正值共和黨在參議院面臨席次壓力。隨着共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）突發主動脈剝離逝世，加上麥康奈爾因病缺席，共和黨在參議院的實際席次暫時降至51席對47席，影響推動增加國防預算、確認總統特朗普提名人選等議程。

格雷厄姆（左）離世與麥康奈爾（右）入院，恐動搖參院共和黨席次。美聯社
格雷厄姆（左）離世與麥康奈爾（右）入院，恐動搖參院共和黨席次。美聯社

麥康奈爾近年多次跌倒，主要與幼年曾患小兒麻痺症所留下的後遺症有關，目前接受物理治療，以降低再次跌倒的風險。事實上，他計劃在明年1月底退休，結束超過40年的參議員生涯。共和黨已提名聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）角逐其席位，民主黨則推出前州議員布克（Charles Booker）參選。

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