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美國最後「鐵肺人」｜小兒麻痺症患者瑪莎利拉德逝世 享年78歲

即時國際
更新時間：18:45 2026-07-13 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-13 HKT

美國最後一位使用「鐵肺」的小兒麻痺症患者瑪莎·利拉德（Martha Lillard）於奧拉荷馬州逝世，享年78歲。她自5歲起便依賴俗稱「鐵肺」的呼吸器維生，她在自行撰寫的訃告中稱「死於長期新冠後遺症」。

哈佛發明的「鐵肺」可幫助呼吸，曾是小兒麻痺症患者的救星。 Wiki
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自認死於「長新冠」

利拉德的妹妹辛迪·麥克維（Cindy McVey）證實，利拉德於6月26日離世。利拉德5歲時被診斷出患有小兒麻痺症，頸部以下癱瘓。她一生都睡在包裹身體的鐵肺圓筒中，透過腔室內的氣壓變化輔助呼吸。

儘管如此，她仍努力追求正常生活。童年時，她每天到小學上課2小時，其餘時間接受家教；她透過電話系統完成高中學業，能與教室內的師生互動。

家人曾為她打造特製拖車，讓她能一起前往密蘇里州旅行。經過治療，她恢復了左臂和雙腿的部分活動能力，雖然活動範圍有限，但多年來她仍能獨自生活並自己準備餐食。

網上覓得靈魂伴侶

網際網路為利拉德打開了新世界的大門，讓她能隨時獲取資訊，並深入了解自己的疾病。更重要的是，網路讓她遇見了摯愛。2001年911恐襲後，利拉德在一個聊天室裏，認識了一位埃及男子巴哈·薩爾赫（Baha Salh），兩人線上交流了20多年，成為彼此的靈魂伴侶。

今年2月，薩爾赫終於獲得簽證前往奧克拉荷馬州，兩人正式結婚。她的妹妹形容：「他們真的是靈魂伴侶，他極度傷心。」

曾兩次感染新冠

利拉德晚年面臨新的健康挑戰，在新冠疫情期間，她兩度感染新冠病毒。感染前，她的肺活量已不足25%。感染後，她的呼吸變得更加困難，生命最後5年無法離開家，最後兩年幾乎24小時都待在鐵肺中。利拉德的妹妹將死因歸咎於「長新冠」。利拉德也在生前更新了親手撰寫的訃告，註明自己「死於長期新冠後遺症」。

小兒麻痺症曾是美國最令人恐懼的疾病之一，自1955年疫苗問世後，病例大幅減少，1979年宣布在美國根除。

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