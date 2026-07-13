曼谷酒吧大火︱網紅閨密公險葬身火海 「以為乾冰效果」︱有片

泰國曼谷北部翟道翟區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）附近的知名餐酒館（Rong Beer Na Lat Phrao），於周日（12日）深夜發生大火。截至周一早上（13日）上午，至少27人喪生，63人受傷，其中22人危殆。



事發後，泰國網紅麗塔（Rita）的閨蜜裴裴（Pei Pei）於今晨在社交平台公開了其「第一視角」的逃生影片，還原了現場宛如人間煉獄的驚恐瞬间。

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裴裴回憶，事發當晚11時許，她前往這家頗具名氣的啤酒餐廳。當時店中央的座位經已全數爆滿，她只好選擇坐在最角落、遠離正門的區域。由於是首次光顧，她對店內的布局和逃生路線一無所知。



坐下不到5分鐘，在點餐完畢後不久，舞台方向突然冒出陣陣濃煙。裴裴起初還以為是舞台特效的乾冰冒煙。豈料不到30秒，舞台前方的顧客突然開始歇斯底里地尖叫，隨後驚慌失措地朝着她的方向狂奔。

舞台前顧客歇斯底里尖叫

麗塔貼出裴裴逃生影片，畫面見餐廳當時已被滾滾濃煙完全遮蔽，四處充斥著淒厲的尖叫聲與呼救聲。



裴裴坦言，逃生時發現身後隱藏着一條通道，隨即用盡全力推開門。當她逃至室外回頭一望，熊熊火舌已從建築內部噴湧而出，她目睹部分來不及逃生的顧客甚至被烈火引燃了衣物。

消防部門指出，起火點疑似位於舞台天花板區域，極有可能是因空調系統電線短路，導致易燃的隔音裝飾材料着火，火勢伴隨毒氣濃煙﹐在極短時間內迅速蔓延。

目前，曼谷警方、法醫及鑑證專家已對事故現場展開更深入的調查，以釐清確切的起火原因及是否存在阻礙逃生通道等違法情事。