黃石公園遊客遭野牛撞飛 拋高2.4米摔落地重傷

美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）發生美洲野牛攻擊遊客事件，當地時間11日傍晚，在園區露營地附近散步的兩祖孫，遭一頭情緒激動的公野牛襲擊，65歲祖父遭牛角頂撞，整個人飛起約2.4米高後重摔落地，傷勢嚴重。

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碰巧在該處露營的專業攝影師麥克勞德（Mike MacLeod）目睹事發經過。他向外媒表示，妻子發現一頭公野牛進入露營區後，他便立即拿起相機，在安全距離外追拍野牛。野牛起初只是穿越露營區，途中有一群孩童站在相當安全的距離舉起手機拍攝，期間野牛突然衝向孩子們，但孩子及時走避，沒有受傷。

野牛並未停止攻擊，開始在露營區亂跑，現場遊客彼此大叫提醒危險。過了一段時間後，野牛在一處泥土地打滾，看似恢復平靜。

此時受害男子與家人散步經過，祖孫兩人距離野牛至少約91米，根據美國國家公園管理局（National Park Service）的建議，屬於安全距離。

祖孫保持安全距離

野牛趴在塵土中休息，祖孫停下腳步拍照，祖父發現野牛起身便立刻告訴孫子：「該走了。」兩人躲到附近樹叢後方，沒想到一輛白色農夫車突然經過，再度刺激野牛情緒。野牛先衝向農夫車，司機沒有停車直接駛走，野牛隨即衝向樹林後方。孫子成功逃離，祖父卻被野牛一路追趕，最終閃避不及，被牛角勾住臀部，將整個人拋向空中。他倒地後野牛沒有立刻離開，站在他旁邊不停甩動頭部，情緒仍十分激動。

麥克勞德見情況危急便停止拍攝，大聲吼叫希望分散野牛的注意力，其他民眾見狀也一起驅趕野牛，最終成功將野牛逼退。傷者痛苦不堪，臀部及摔落的腿部劇痛，但無明顯外傷。有人握住他的手安撫情緒，其他人警戒觀察野牛是否折返及報警求助。黃石公園緊急醫療人員（EMS）隨後抵達現場救援。

麥克勞德事後與傷者孫子保持聯絡，對方表示男子傷勢嚴重，未脫離危險期。

上月底，黃石國家公園一名12歲孩童在泥火山（Mud Volcano）附近遭野牛撞傷。專家指出，每年6月至9月正值野牛繁殖季，公野牛因爭奪配偶及領域，體內荷爾蒙旺盛，攻擊性大增，容易出現無預警的攻擊行為，尸遊客須謹慎注意。