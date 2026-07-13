拉斯維加斯｜好賭華裔女呃逾10萬美元全作賭本 微信搵目標7年簽紙14次

美國拉斯維加斯一名33歲華裔女子為滿足賭癮，以假身份先後與14名男子結婚，部分「丈夫」被騙錢後遭中斷聯絡，女子把所得用於賭博，過去一年在永利賭場（Wynn Las Vegas）輸掉逾30萬美元（約235萬港元）。

綜合名媒報道，被告Jiaying Chen於9日承認重婚以及以虛假理由騙取逾10萬美元兩項重罪，將於8月20日舉行量刑審訊。

用假名假資料瞞當局

警方紀錄顯示，被告先後在2019年3月至2024年5月間，向克拉克縣（Clark）婚姻登記機構提交14份結婚申請，成功取得7份結婚證書。婚姻執照局2024年發現異常後報警，她涉嫌多項重婚及盜竊罪被捕，繳付保釋金獲釋後失蹤，法院其後發出拘捕令。

警方稱，她後來改用化名「Vicky Liang」，又再提交8份結婚申請，成功取得另外7份結婚證書，前後共「結婚」14次。刑事控告書指出，她在今年4月至6月期間再與5名男子結婚。

她在6月被捕時，被發現持有偽造的美國護照及內華達州駕照。警方指，她利用化名、偽造身份證，以及在結婚申請時反覆提供虛假資料，得以多次結婚。

訛稱「親屬患病」要錢

調查人員稱，她通常透過微信等社交平台結識男性，很快便主動提出結婚，再以中國親屬患病、急需用錢等理由索款。取得款項後，她便中斷聯絡消失。部分男子其後申請撤銷婚姻，也有人向警方表示至今仍與她維持法律上的婚姻關係。

警方2024年問她為何提交結婚申請後，不是全部都有結婚，她回答說：「不是每個人都會付錢」。她又稱，每宗婚姻最多可取得2萬美元（約15.7萬港元）。她還表示，只在拉斯維加斯安排假結婚，因為在當地結婚「太易了」。

棄保潛逃後繼續騙婚

警方查閱其賭博紀錄，發現她單是過去一年，已在永利賭場輸掉逾30萬美元，相信她從多段婚姻取得的金錢均用於賭博，並非交給海外親屬。

拉斯維加斯都會警察及國安部調查人員今年6月接獲線報，得知她準備在一家餐廳與一名男子商談結婚，抓緊機會將她拘捕。法院已批准她在居家監禁條件下獲釋，但由於她目前在拉斯維加斯沒有可供居住的住所，至今仍被羈押在克拉克縣拘留中心。