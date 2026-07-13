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雨天過馬路滑倒腳踝骨折 新加坡前空姐手術後肺栓塞驟逝

即時國際
更新時間：14:31 2026-07-13 HKT
發佈時間：14:31 2026-07-13 HKT

新加坡航空一名前空姐因過馬路時不慎滑倒，因左腳踝骨折接受手術，詎料術後因肺栓塞引發多重器官衰竭，昏迷一周後死亡，年僅40歲。

死者黃淑英（Venecia Ng）曾在新加坡航空擔任空服員逾10年，後來轉換跑道進入醫療產業，生前擔任湯申醫療中心（Thomson Medical Centre）業務部經理。

黃淑英術後狀況一度良好，還曾發文自嘲。Instagram
黃淑英術後狀況一度良好，還曾發文自嘲。Instagram

事發於6月22日，黃淑英與同事吃完午餐返回醫院途中，行經湯申路與百列達路交叉口的斑馬線時，因剛下過雨路面濕滑，不小心摔倒。同事隨即協助她返院就診，診斷結果顯示左腳踝骨折。

術後一度情況良好

黃淑英住院一晚觀察後便出院等待消腫，同月29日再度入院，30日凌晨4時接受手術，術後恢復情況良好，她心情也十分輕鬆，還發文自嘲，「別人都去紋身，我卻換了新零件。」

她原定7月1日出院，因仍感覺疼痛延至2日，但2日凌晨病情急轉直下。她前一天深夜還傳訊息給家人，稱讚姊姊買的三文治很好吃，未料短短一個多小時後，院方緊急通知家屬趕往醫院，因為黃淑英已陷入心跳驟停狀態。

一側肺部幾被血栓堵塞

她凌晨突然稱自己喘不過氣，隨後陷入昏迷。醫護人員進行長達2小時的心肺復甦急救，甚至從其他醫院緊急調來葉克膜（ECMO）搶救，後來轉送伊麗莎白諾維娜醫院（Mount Elizabeth Novena Hospital），檢查顯示她一側肺部幾乎被血栓完全堵塞，另一側也有約1/3受波及，並引發腹腔與結腸出血，最終大腦停止反應。

家屬在醫生告知康復機率趨近於零後，忍痛於7月9日決定撤除維生設備，黃淑英最終在家人陪伴下離世。死亡證明書上載明，其死因為「肺栓塞引發多重器官衰竭」。

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