《侏羅紀公園》「恐龍博士」 森尼爾78歲猝逝 2個月前曾宣布抗癌成功

荷李活電影《侏羅紀公園》（Jurassic Park）主角之一、紐西蘭男星森尼爾（Sam Neill）逝世，享年78歲。他月前才宣布抗癌成功，家人稱死訊「猝不及防」。

據外媒報道，森尼爾的家人發表聲明，表示他在7月13日星期一在家人陪伴下，在澳洲悉尼安詳離世。聲明稱：「他的離世猝不及防，令人惋惜，但值得慶幸的是，他生前癌症病癒。」家屬表示，稍後將公佈更多細節。

森尼爾經典作品包括《侏羅紀公園》系列，飾演要角古生物學家「亞倫·葛蘭特」，奠定全球巨星地位。另一部經典文藝片《鋼琴別戀》 （The Piano）榮獲多項奧斯卡大獎，他在片中飾演女主角冷酷壓抑的丈夫。而他在《完全猛鬼手冊》中擔任男主角，演技備受推崇。

他在2022年確診患上罕見且具侵略性的「血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤」（第三期血癌），多次化療無效後，嘗試接受突破性的CAR-T細胞療法，今年4月才剛宣布抗癌成功，表示體內癌細胞完全消失。