中國女醫生柬埔寨被斬34刀身亡 柬埔寨漢涉殺人姦屍被補
更新時間：14:18 2026-07-13 HKT
發佈時間：14:18 2026-07-13 HKT
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柬埔寨發生中國籍女醫生遭人先殺後姦案件，死者在診所身中34刀死亡，執法人員經初步檢驗認為案件涉殺人姦屍。警方已拘捕一名37歲柬埔寨疑犯。案件動機仍在調查中。
血跡由前廳延至屋後廚房
《柬中時報》報道，案件發生於7月12日下午4時03分，有到訪者於金邊市朗哥區新世界城住宅區內的紫雲診所，發現47歲中國籍女死者倒臥血泊中，於是報警。
警方報告指，女死者生前居於診所內。現場神壇被翻亂，診療床及地面留有大量血跡，血跡從前廳一直延伸至屋後廚房區域。
警方在凶案現場找到染血尖刀、染血牛仔褲等證物。
後腦有14處裂傷深達顱骨
法醫檢驗顯示，死者全身共發現34處刀傷，其中頭部1處、軀幹12處、四肢21處。頭部另有多處遭硬物擊打形成的撕裂傷，後腦共有14處嚴重裂傷，深達顱骨。此外，雙手及手指亦有多處傷口，具有防禦性傷痕特徵。
警方初步認定，死者因銳器刺傷死亡，案件涉嫌「先殺人後實施強姦」。
嫌犯為37歲柬埔寨籍男子英強（譯音），目前已被警方拘押。目前，警方正進一步調查案件經過及作案動機。
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