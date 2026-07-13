便秘救星 | 時尚排便鞋面世 品牌：將改變世界排便方式

美國一間腸胃保健品牌推出一款號稱能讓排便更順暢的限量版時尚排便鞋（S--t Shoes），以厚底鞋取代傳統如廁腳踏凳（Squatty Potty），主打穿上後可讓雙膝抬高至接近蹲姿，幫助腸道維持更自然的排便角度，減少用力解便及便秘困擾。這款產品售價69美元（約540港元），一上市便在網上掀起熱議。

推出這款產品的Let Loose創辦人兼行政總裁格蘭茲（Alexandra Houx Grounds）在Instagram的產品發表影片中表示：「它們將改變世界排便的方式。」她指出，這雙鞋將以兼具時尚外型與功能性的概念，打造不同於傳統腳踏凳的新選擇。

美國腸胃保健品牌推出限量版「排便鞋」，主打透過抬高雙腿、模擬蹲姿，幫助排便更順暢。Let Loose網站

售540元 外形如厚底涼鞋

這款排便鞋正在申請專利，提供大、小兩種尺寸，外形像一般厚底涼鞋，但鞋底高達7吋，目的並非走路，而是讓使用者坐在馬桶時抬高雙腳，使膝蓋高於臀部，模擬蹲姿，協助身體維持更符合人體工學的排便姿勢。

格蘭茲指出，人類原本並不是以坐姿排便，過去多半採蹲姿如廁，而蹲姿能讓結腸與直腸角度更順暢，減少彎曲，讓糞便更容易排出。相較之下，一般坐在馬桶上的姿勢，可能使包覆直腸的肌肉維持部分彎曲狀態，增加排便阻力；若能將膝蓋抬高，身體略微前傾，則有助於放鬆直腸周圍肌肉，讓排便更加順利。

網民：可作生日禮物

市面上已有不少協助維持蹲姿的如廁輔具，例如Squatty Potty及TUSHY Ottoman等腳踏凳，平時可收納於馬桶下方。Let Loose則希望以更具設計感的方式打入市場，讓產品兼具實用性與美觀，不佔浴室空間，也能直接擺放使用。

產品推出後迅速在社交媒體引發熱議，有網笑言：「今年大家的生日禮物就是它了。」

