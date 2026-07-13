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日本大分縣蔦屋停車場狂徒持刀亂砍 4人受傷送院

即時國際
更新時間：11:38 2026-07-13 HKT
發佈時間：11:38 2026-07-13 HKT

日本大分縣佐伯市複合式連鎖影音商店蔦屋（TSUTAYA）停車場，周一（13日）驚傳有狂徒持刀亂砍，導致4人輕重傷送院。

1名男子腹部中刀

事發於上午9時47分許，現場是蔦屋佐伯店停車場，當局接報，獲悉一名男子腹部右側被廚房刀刺傷，即時派員到場，發現有4人受傷。

事發於連鎖影音商店蔦屋外。X@wand530544
事發於連鎖影音商店蔦屋外。X@wand530544

4名傷者分別為80多歲老翁中等傷勢、60多歲男子重傷、50餘歲男性輕傷、10多歲少女輕傷，各人已送往醫院救治，皆無生命危險。

3受害人曾逃入店內躲避 44歲嫌犯被捕

店員透露，當時有3名受害者被砍後逃進店內躲避，接獲報案趕來現場的警察逮捕了44歲嫌犯野下博司。

野下博司涉嫌違反《槍枝刀劍管制法》，當場被捕，至於其犯案動機尚不清楚，仍有待調查。

警方和醫護人員接報後，均聚集在商店入口附近。警方正在調查事發時的具體情況。

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