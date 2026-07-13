日本惜食新招 | 賣剩麵包放販賣機打折賣 還可釀啤酒

為減少浪費，日本推出置物櫃型自動販賣機販售賣不完的麵包，也有業者開設全新型態的麵包店，專賣其他店滯銷的麵包，甚至有廠商用報廢的麵包釀成啤酒。

享7至8折優惠

在橫濱市營地下鐵藍線關內站車站內，便放置了置物櫃型自動販賣機，裡面擺放的是車站附近一間名為「緣道麵包」的麵包店當天未售出的方包、甜麵包組合等。這些商品以定價的7至8折銷售，依據種類與數量的不同，價格落在300至1000日圓（約14至48港元）不等。

日本惜食新招：賣剩麵包放販賣機打折賣。alpha-locker

日本滯銷麵包送進自動販賣機。alpha-locker

日本滯銷麵包再利用：放進販賣機。alpha-locker

此等自動販賣機吸引剛下班的女性選購。一名花了600日圓（約29港元）購買1條方包與2個甜麵包組合的61歲兼職女性開心地表示：「不用特地跑到店裡就能買到，真的很方便。雖然是賣剩的，但方包可以冷凍保存，很方便。」

麵包滯銷屬長期存在問題

這項利用置物櫃銷售滯銷麵包的嘗試，是在2024年由致力於減少食品浪費的橫濱市，與從事自動販賣機製造銷售的Alpha Locker System共同展開。

Alpha Locker System營業部職員赤司浩也指出：「麵包滯銷是一個長期存在的問題，而且麵包在常溫下也能販售，因此非常適合用置物櫃來銷售。」

該公司負責維護管理置物櫃以及開發合作的麵包店，而麵包店則會在打烊後負責補齊置物櫃的麵包。基於食品安全考慮，系統設計為只要過了一定時間後，觸控螢幕的購買畫面便會自動關閉，無法再購買。

販賣機遍布橫濱、東京、京都、福岡

Alpha Locker System表示，消費者的反應相當不錯。目前銷售滯銷麵包的置物櫃，除了橫濱市內的市政府相關設施外，也已擴大至東京、京都、福岡等地車站，設置台數已增加至總計28台，至今累計已減少約50噸食品浪費。

而在奈良市，也有一家名叫eco RICHE的麵包店，致力於減少麵包浪費。

eco RICHE集中5家分店滯銷的麵包，並在翌日以接近定價的半價銷售。該店的負責人橋脇景子表示，整體麵包的報廢量減少了一半以上。

釀製麵包愛爾啤酒

而在東京一家從事麵包店營運及創業支援的公司Daiyu，從大約6年前開始，就開始以滯銷的麵包作為副原料釀造「麵包愛爾啤酒」。

該公司推出以方包、法國長棍麵包及黑麥麵包為原料的不同風味，並在東京都內5家直營店販售。其中方包款苦味較低、口感滑順；長棍款帶有清爽香氣與苦味；黑麥款則口感較厚實。

麵包業食品浪費推估約22萬噸

Daiyu社長星野理繪表示，不適合釀造啤酒的剩餘麵包會以冷凍形式銷售，除了無法再利用的三文治等品項外，基本上已經能將報廢的麵包數量減少至接近零。

根據農林水產省於2023年針對75個食品廢棄物等年產量達100噸以上的行業所進行的調查，麵包製造業的食品浪費量推估約為22萬噸。而包含便利店等在內，整體食品產業推估總量約193萬噸，麵包製造業的浪費量就佔了約1成。