格雷厄姆涉主動脈剝離猝死 特朗普命令全國下半旗悼念

美國共和黨重量級參議員格雷厄姆突然離世消息震撼美國勁政壇，其辦公室周日公布，格雷厄姆死因為主動脈剝離。總統特朗普形容格雷厄姆是最好朋友，2人不久前才通過電話。特朗普已下令全美下半旗，以示悼念。至於另一共和黨重量級參議員麥康奈爾，6月中入院至今，傳出病危甚至腦死，他周日發聲明並公開近照，表示自己因跌倒入院，並未患重症，但聽從醫生建議，短期內不會重返參議院席位參與投票。參議院2位資深議員陸續因辭世與入院無法到場，共和黨雖仍居多數，但未來表決恐出現變數。

格雷厄姆傳出死訊後，特朗普周日接受路透社訪問時說，對方身體不適前幾分鐘，他才與對方通過電話，並駁斥外界對其死訊的諸多揣測。

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美共和黨重量級參議員 格雷厄姆急病猝逝

麥康奈爾隨聲明附上一張他與妻子趙小蘭一起拍攝的最新照片。路透社

麥康奈爾今年5月坐輪椅出席國會山莊活動。路透社

格雷厄姆突然離世消息震撼美國勁政壇。美聯社

特朗普與格雷厄姆份屬好友。美聯社

特朗普表示：「外界有一些傳聞，但我認為他只是經歷了一場短暫且突發的疾病，是心臟病發。他是我的朋友，非常要好的朋友，失去他令人非常悲痛。」

格雷厄姆辦公室透過電郵表示，哥倫比亞特區法醫初步判定，格雷厄姆死因為主動脈剝離。主動脈是人體最大動脈，負責將血液從心臟輸送到全身，當血管壁受損或撕裂，就會形成主動脈剝離。

從敵對變盟友

初步判定顯示，格雷厄姆病因為動脈粥狀硬化性心血管疾病。

71歲的格雷厄姆曾是特朗普最嚴厲的批評者之一，2015年受訪時更形容特朗普是煽動種族對立、排外且帶有宗教偏見的人，不過兩人之後建立緊密關係，格雷厄姆不僅成為持朗普的忠實盟友，也經常與特朗普一起打高爾夫球。

此外，84歲的同黨籍參議員麥康奈爾6月14日因緊急醫療事故送院至今未出院，引發其病危或腦死猜測。

麥康奈爾：因跌倒入院 未患重症

麥康奈爾周日在致選民的聲明中直言，他的醫生已經證實，他沒有任何骨折，也沒有腦震盪、無心臟病發或中風，體內亦沒有任何腫瘤或出血，但在留醫期間患上輕微肺炎，目前正接受治療。

為了證實自己神智清醒且健康無虞，麥康奈爾隨聲明附上一張他與妻子、前任美國趙小蘭一起拍攝的最新照片。照片中他精神尚可，手中正拿着出版日期為7月12日的《華盛頓郵報》體育版。

麥康奈爾表示，他目前正在康復中心，暫時不會回到參議院，但在此期間，他仍與幕僚合作處理參議院事務。他也會持續努力盡快回到參院，也會向選民公開康復進度。

或動搖參院投票結果

麥康奈爾辦公室則指其狀況已漸改善，參院多數黨領袖圖恩也與他通話約20分鐘。

兩位共和黨建制派資深參議員一個月內過世與意外入院，可能動搖參院席次與投票結果。早前參院共和黨與民主黨、獨立派議席為53比47。共和黨一人過世、一人如缺席，總席次將降為98席，兩黨為51比47，共和黨雖仍居多數，但表決恐出現變數。