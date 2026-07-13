不丹推生育現金獎勵 應對「存亡危機」

南亞國家不丹正努力應對出生率暴跌和年輕人大量外流的「存亡危機」，為此政府向家庭提供現金獎勵，鼓勵生育更多子女。

過去十年，不丹的年出生人數下降了逾四分一，加上年輕人口持續外流，進一步加劇人口萎縮。首相托傑多次就人口下滑問題發出警告，形容這是一場關乎國家存亡的危機。托傑在政府6月啟動的「第三胎或以上」計劃的序言中寫道：「證據清楚顯示，不丹的生育率已跌至接近或低於人口更替水平。」該計劃向每名第三胎或其後出生的合資格子女，每月提供約105美元（約823港元）補貼，直至孩子年滿三歲。

35歲公務員旺姆對這項激勵措施表示歡迎，但她質疑僅靠現金補貼能否促使家庭生育更多子女。她說：「這是很好的舉措……然而，若養育子女、住房和託兒的成本居高不下，這項舉措的影響可能有限。」

生育率暴跌 年輕人外流

對這個人口不足80萬、夾在印度與中國之間的內陸王國而言，人口問題尤其重要。據聯合國估計，不丹的生育率已降至每名婦女約1.8個孩子，低於人口更替水平；而65歲及以上人口的比例預計從約6%上升至2050年的17%。政府擔心，出生率下降加上持續的人口外流，將導致勞動年齡人口過少，難以支撐經濟發展和應對人口老化問題。報告顯示，截至今年5月，超過7.1萬名不丹人居於海外，其中3.9萬人（約佔海外人口的55%）居於澳洲。該計劃簡報警告：「雖然人口外移可帶來匯款收入，但外移者主要集中於就業和生育黃金年齡，進一步削弱勞動力參與、國內生育水平和長期人口增長動力。」

不丹的人口擔憂反映了亞洲大部分地區的趨勢。不丹曾透過1974年發起的「小家庭，幸福家庭」運動來推廣計劃生育，並在幾十年內有效降低了生育率。如今，政策制訂者正試圖扭轉這一趨勢。托傑6月在議會發表講話時，將海外移民列為不丹「最緊逼的挑戰」，並表示，加強經濟、創造高品質就業機會和改善生活條件對於減緩人口外流至關重要。

在不丹首都廷布任教的人類學家羅蘭茲則質疑，在一個以「國民幸福總值」而非經濟增長為優先，且因其綠色環保成就而聞名的國家，人口下降是否應該自動被視為危機。他說：「女性擁有更多升學和工作機會，是生育率下降的原因之一，但我並不認為這種轉變有何不妥。」