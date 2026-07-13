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智利汽車衝入露天市集 至少6死7傷 司機為海軍人員

即時國際
更新時間：07:08 2026-07-13 HKT
發佈時間：07:08 2026-07-13 HKT

智利沿海城市比尼亞德爾馬（Viña del Mar）周日發生汽車撞人事故，一名休班海軍人員駕駛私家車撞入露天市集，造成至少6人死亡、7人受傷。涉事司機已被拘留，警方正調查事故原因。

事發於比尼亞德爾馬的科波利坎市集（Caupolicán market）。當地官員表示，事故於當地時間周日早上約8時40分發生，一輛汽車突然衝上市集範圍，撞倒多名途人。科波利坎市集是當地重要市民市集之一，每逢周四及周日開放，設有逾1,000個攤位，平日吸引大量市民到訪。網上流傳的閉路電視片段顯示，涉事汽車高速衝向攤檔，撞入人群。其他影片顯示，司機其後被帶往附近警車，有憤怒民眾追趕並對其叫喊。

智利海軍發表聲明表示，涉事司機為一名休班海軍人員。路透社
智利海軍發表聲明表示，涉事司機為一名休班海軍人員。路透社
事件造成至少6人死亡、7人受傷，涉事司機已被拘留調查。路透社
事件造成至少6人死亡、7人受傷，涉事司機已被拘留調查。路透社

智利海軍發表聲明表示，涉事司機為一名休班海軍人員，事故造成多人死亡及不同程度受傷，海軍正配合當局調查事件經過。警方表示，初步調查顯示，涉事車輛當時沿正常行車方向行駛，但速度較快，駛上行人路後失控旋轉，最後被一個巴士站阻擋才停下，否則可能造成更大傷亡。

當地警方表示，司機聲稱自己對事故經過沒有記憶，事故原因仍有待確定。有目擊者則向當地傳媒表示，私家車可能是在發生碰撞後失去控制，隨後衝向市集。

當地其中一間醫院接收5名傷者，包括兩名嬰兒，均有不同程度創傷，但暫無生命危險。另外兩名傷者已經出院。

智利內政副部長馬西莫・帕韋斯（Máximo Pavez）表示，涉事海軍人員是事件中唯一被拘留人士，其酒精呼氣測試結果呈陰性。

智利總統卡斯特（José Antonio Kast）在社交平台X表示，事件令「全國陷入哀痛」，並表示政府各部門正協助受影響人士，同時查明事故責任。

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