曼谷酒吧大火至少27死63傷 多人廁所暫避遇難 疑斷路器故障引起火警

泰國曼谷一間酒吧周一（14日）凌晨發生大火，造成至少27人死亡、63人受傷，其中22人傷勢危重。消防約30分鐘後將火勢撲滅，起火原因仍在調查。

事發於曼谷北部乍都乍區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）附近一間名為Rong Beer Na Lat Phrao的酒吧。據報酒吧在當地頗受歡迎，事發時店內擠滿顧客。網上流傳的現場片段顯示，酒吧迅速陷入火海，大量濃煙從正門湧出，不少顧客慌忙逃生。消防員到場時，火勢已蔓延至整個酒吧。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）到場了解情況後表示，事故造成至少27人死亡，多名傷者已送往醫院治理，當局將徹查起火原因。

阿努廷引述一名當時在酒吧演出的樂手表示，事發前舞台附近一個電路斷路器（circuit breaker）開始冒煙，隨後突然停電，其後傳出爆炸聲，大量濃煙迅速充斥酒吧。

他又表示，多名死者被發現在酒吧後方洗手間，相信當時試圖逃生未果。阿努廷又引述生還者稱，店內沒有消防逃生通道。火警發生後，消防員約30分鐘將火勢控制，現場照片顯示酒吧內部嚴重焚毀，桌椅燒至焦黑。