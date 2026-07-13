曼谷乍都乍區酒吧大火 至少27死 總理阿努廷到場視察

泰國曼谷一間酒吧周一（14日）凌晨發生大火，造成至少27人死亡，多名傷者送院救治。消防約30分鐘後將火勢撲滅，起火原因仍在調查。

事發於曼谷北部乍都乍區（Chatuchak）一間酒吧。網上流傳的現場片段顯示，酒吧陷入火海，大量濃煙從正門湧出，不少顧客慌忙逃生。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）到場了解情況後表示，事故造成至少27人死亡，部分傷者已送往醫院治理。

阿努廷引述一名當時在酒吧演出的樂手表示，事發前舞台附近一個電路斷路器（circuit breaker）冒煙，隨後突然停電，其後傳出爆炸聲，大量濃煙迅速充斥酒吧。

他又表示，多名死者被發現在酒吧後方洗手間，相信當時試圖逃生未果。火警發生後，消防員約30分鐘將火勢控制，現場照片顯示酒吧內部嚴重焚毀，桌椅燒至焦黑。

從網上片段可見，事發時酒吧火勢猛烈，有火舌由酒吧內冒出，多人慌忙逃生。