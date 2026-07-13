世界盃2026｜西班牙前首相稱法國隊「沒有法國球員」惹爭議 桑切斯斥仇外 法政界批言論不可接受

世界盃四強由西班牙對戰法國前夕，西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）一句「法國隊沒有法國球員」的評論引發爭議。西班牙現任首相桑切斯（Pedro Sánchez）批評有關言論帶有「仇外」（xenophobic）色彩。，並批評以血統、姓氏或膚色界定國民身份的觀念。

拉霍伊：法國踢得非常出色 但沒有任何法國球員

拉霍伊周五在西班牙網媒《El Debate》撰文，評論西班牙與法國即將上演的世界盃四強戰。他在文章中先肯定法國隊實力，指出法國曾兩度奪得世界盃冠軍，上一屆亦打入決賽，本屆賽事至今保持全勝，並位列國際足協（FIFA）世界排名第一。不過，他其後寫道：「值得注意的是，他們沒有任何法國球員。但他們踢得非常出色，將會是一支強大的對手。」有關言論隨即引發爭議，被批評暗示法國隊部分球員因移民背景或膚色而不屬於真正法國人。

西班牙現任首相桑切斯（Pedro Sánchez）在社交平台X發文回應，批評仍有人以「姓氏、出生地或膚色」衡量一個人的歸屬。他表示：「有人以我們與國家的根源，以及我們為國家作出貢獻的意願來衡量歸屬感，例如踢足球、照顧長者或創業。」桑切斯強調：「西班牙屬於熱愛它並為它努力的人，而不是那些以仇外言論令國家蒙羞的人。」他最後祝福法國隊備戰四強賽，表示「願最佳球隊獲勝，願種族主義落敗」。

法國政界紛紛批評拉霍伊的言論。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）接受BFMTV訪問時表示：「這完全不可接受，這完全不是法國的樣子。法國是一個多元社會，每個人都能找到自己的位置。」法國社會黨領袖福爾（Olivier Faure）則表示，法國國家隊成員全部都是法國公民。他指出：「法國不是一個以族裔定義的國家，它沒有膚色或宗教之分，而是一個由共和價值團結起來的政治共同體。」

法國政界批評拉霍伊言論

法國共產黨領袖魯塞爾（Fabien Roussel）則將拉霍伊言論，與巴拉圭參議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）早前針對法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）的爭議言論相比。阿馬里亞曾稱麥巴比是「被殖民的喀麥隆人，拼命假裝自己是法國人」，引發廣泛批評，魯塞爾批評：「他們就是忍不住要散播骯髒的種族主義，試圖攻擊我們美麗的法國隊。」法國社會黨領袖福爾（Olivier Faure）在X上表示：「法國沒有膚色，也沒有宗教之分。」

法國海外領土部長穆楚（Naïma Moutchou）亦表示，每當法國隊取得成功，「同樣的種族主義偏見和侮辱就會再次出現」。她形容這並非單純「失言」，而是對法國及其價值觀「系統性及正常化的仇恨」，並呼籲法國足球協會採取進一步法律行動。

法國國家隊長期被視為法國多元文化的象徵，隊內不少球員擁有非洲移民背景。支持者認為，球員代表法國出戰國際賽，身份取決於國籍及對國家的認同，而非血統或族裔背景。