伊朗德黑蘭市政府旗下報章《哈姆沙赫里報》（Hamshahri）周六刊登一幅由人工智能生成的圖像，將美國總統特朗普及以色列總理內塔尼亞胡描繪成身穿橙色囚服、額頭被瞄準線鎖定的目標人物，並配上「復仇是必然的」標語，引發外界關注。

多名歐美官員被指要為哈梅內伊之死負責

該圖像列出13名美國、以色列及歐洲政治與軍事人物，指他們應為已故伊朗最高領袖哈梅內伊之死負責。哈梅內伊於2月28日美以聯合空襲伊朗、引發戰事之初，在德黑蘭住所遇襲身亡。

圖中除特朗普及內塔尼亞胡外，還包括美國國務卿魯比奧、國防部長赫格塞斯、美軍中央司令部司令庫珀，以及美國駐以色列大使哈克比。以色列方面，國防部長卡茨、外長薩爾及以軍總參謀長扎米爾亦被列入名單。

除此之外，圖中還包括英國首相施紀賢、法國總統馬克龍、德國總理默茨及意大利總理梅洛尼等歐洲領袖。

伊朗報章刊「復仇名單」 特朗普、內塔尼亞胡等13名美以歐官員遭點名。Hamshahri 圖片

穆傑塔巴：復仇必定會發生

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴首次在父親喪禮期間發表公開聲明，重申伊朗將對導致其父親死亡的人士展開報復。穆傑塔巴在國營電視台播出的書面聲明中表示：「我們承諾，將為這位殉道領袖以及兩場戰爭中所有殉道者的鮮血，向那些犯罪及可恥的殺害者復仇。」他形容復仇是「人民的要求」，並強調「必定會發生」。