南韓海軍士兵東海巡邏失蹤 疑漂越北方界線 首爾罕有公開促北韓協助搜救

南韓一名海軍士兵周日（13日）在東海（日本海）執行巡邏任務期間失蹤，當局懷疑他可能已漂越朝韓海上分界線「北方界線」（Northern Limit Line，NLL）進入北韓水域。南韓政府同日罕有公開呼籲北韓基於人道理由協助搜尋及遣返失蹤人員，分析認為，此舉旨在避免重演2020年南韓公務員漂流至北韓水域後遭北韓士兵槍殺事件。

軍方及海岸防衛隊聯合搜救

南韓統一部發表「新聞通知」表示，一名海軍士兵在東海執行巡邏任務期間失蹤，可能漂流至北方界線以北的海域，因此已要求北韓從人道角度協助搜尋及遣返失蹤人員。

南韓海軍表示，失蹤士兵當日在江原道高城郡巨津邑以東約50公里、鄰近北方界線的海域執勤，上午約10時被發現失蹤。軍方正聯同海岸防衛隊展開聯合搜救，出動約10艘艦艇及飛機搜尋，並要求附近作業漁船及商船協助留意。

一名海軍士兵在東海執行巡邏任務期間失蹤，或漂流至北方界線以北的海域。路透社

由於目前朝韓所有官方通訊渠道均已中斷，統一部表示，只能透過傳媒公開發布有關請求，向北韓傳達訊息。海軍又表示，已透過「國際商船共同通訊網絡」（International Merchant Ship Common Network）及其他北韓可接收的渠道，向北韓通報失蹤事件。

據韓媒報道，失蹤士兵軍階為一等兵（Private First Class），事發時在一艘護衛艦服役，負責輪機室工作及檢查推進系統。軍方表示，目前仍未確定其失蹤原因，只知道他於當日凌晨仍確認身處艦上，其後下落不明，直至早上未有按時報到，軍方始發現其失蹤，並立即通知家屬及展開大規模搜救。

南韓要求北韓協助 或避免士兵遭開槍擊斃

南韓國防部表示，國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）已聽取事件簡報，並指示軍方盡最大努力，盡快、安全救回失蹤士兵，同時要求繼續與海岸防衛隊及其他相關部門保持緊密合作。

分析指出，南韓政府在確認士兵失蹤後短時間內即公開請求北韓協助，做法相當罕見，反映當局希望避免重演2020年的悲劇。

2020年9月，南韓海洋水產部公務員李大俊（Lee Dae-jun）在黃海漂流至北韓水域後，遭北韓巡邏部隊開槍擊斃，遺體其後被焚毀。事件當時引發巨大爭議，南韓政府更被批評在得知北韓巡邏艇已接觸李大俊數小時後，仍未及時採取有效應對措施。