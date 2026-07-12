Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世紀熱浪︱美國北部恐飆至43℃南韓發「高溫重大警報」 法國迎第三波酷暑

即時國際
更新時間：22:58 2026-07-12 HKT
發佈時間：22:58 2026-07-12 HKT

北半球即將進入夏季旅遊高峰期，南韓、法國和美國等地近日均遭受熱浪侵襲。其中，南韓發佈了新高溫預警制度實施以來的首個最高級別警報；法國迎來今年第三波高溫，多處地標因應酷熱提前關閉；美國則有數千萬人面臨高溫威脅，部分地區氣溫預計將飆升至43℃。

相關新聞：世紀熱浪︱法國空調一機難求 冷氣騙徒空群出動搵食

南韓過去5年熱浪日數翻倍

南韓氣象廳於當地時間周日（7月12日）上午10時，針對慶尚北道慶山市和浦項市發布「高溫重大警報」，這是該國自6月1日增設「最高級別高溫預警」以來首次啟用。當局規定，若某地區連續兩天最高體感溫度超過35℃，且預計當天最高體感溫度將突破38℃，即達發佈標準。

氣象廳數據顯示，過去五年來，南韓年均熱浪日數已由1970年代的8天倍增至19天；同期年均「熱帶夜」（夜間最低氣溫維持在25℃或以上）亦由4天激增至14天。

巴黎多個地標提前關閉

「熱帶夜」現象同樣出現在歐洲。剛過去的周末，法國四分之一地區出現自5月以來的第三波熱浪。在本土96個省份中，有24個省於周六（11日）處於最高警戒級別。

受持續高溫影響，巴黎地標如艾菲爾鐵塔、羅浮宮及奧賽博物館均被迫提前關閉；環法單車賽亦首度縮短賽段距離。此外，由於乾燥天氣令火災風險上升，法國多個城鎮已宣佈，取消7月14日國慶日的煙花匯演。

邁阿密世界盃賽事迎高溫挑戰

正值世界盃賽期的美國同樣面臨高溫考驗。當地時間周六（11日），約4,400萬名美國居民處於熱浪預警範圍。美國國家氣象局警告，當前氣溫遠高於往年同期平均水平，極可能打破歷史紀錄，其中猶他州首府鹽湖城受影響尤為嚴重。

預計12日高溫將達到高峰，蒙大拿州和北達科他州等北部地區，氣溫預料在38℃至43℃之間。酷熱天氣同時加劇了科羅拉多州和猶他州的大規模山火撲救難度。

而在美國東南部，邁阿密等城市持續受高溫籠罩，剛於周六（11日）舉行、由英格蘭對陣挪威的世界盃八強賽事，亦是在高溫環境下進行。

最Hit
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
10小時前
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
影視圈
11小時前
佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養｜Juicy叮
佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
飲食
14小時前
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
影視圈
14小時前
新皇崗口岸聯檢大樓的內部設施已處「收尾」階段。
新皇崗口岸｜內部面貌曝光工程臨近「收尾」 過關大堂光猛似機場︱多圖
即時中國
9小時前
周星馳劉嘉玲緊擁拖實互動曝光  拍《功夫女足》見證38年友誼  女方對星爺一個稱呼顯江湖地位
周星馳劉嘉玲緊擁拖實互動曝光  拍《功夫女足》見證38年友誼  女方對星爺一個稱呼顯江湖地位
影視圈
6小時前
鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi
15:08
鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi
影視圈
3小時前
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-11 11:18 HKT