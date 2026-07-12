世紀熱浪︱美國北部恐飆至43℃南韓發「高溫重大警報」 法國迎第三波酷暑

北半球即將進入夏季旅遊高峰期，南韓、法國和美國等地近日均遭受熱浪侵襲。其中，南韓發佈了新高溫預警制度實施以來的首個最高級別警報；法國迎來今年第三波高溫，多處地標因應酷熱提前關閉；美國則有數千萬人面臨高溫威脅，部分地區氣溫預計將飆升至43℃。

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南韓過去5年熱浪日數翻倍

南韓氣象廳於當地時間周日（7月12日）上午10時，針對慶尚北道慶山市和浦項市發布「高溫重大警報」，這是該國自6月1日增設「最高級別高溫預警」以來首次啟用。當局規定，若某地區連續兩天最高體感溫度超過35℃，且預計當天最高體感溫度將突破38℃，即達發佈標準。

氣象廳數據顯示，過去五年來，南韓年均熱浪日數已由1970年代的8天倍增至19天；同期年均「熱帶夜」（夜間最低氣溫維持在25℃或以上）亦由4天激增至14天。

巴黎多個地標提前關閉

「熱帶夜」現象同樣出現在歐洲。剛過去的周末，法國四分之一地區出現自5月以來的第三波熱浪。在本土96個省份中，有24個省於周六（11日）處於最高警戒級別。

受持續高溫影響，巴黎地標如艾菲爾鐵塔、羅浮宮及奧賽博物館均被迫提前關閉；環法單車賽亦首度縮短賽段距離。此外，由於乾燥天氣令火災風險上升，法國多個城鎮已宣佈，取消7月14日國慶日的煙花匯演。

邁阿密世界盃賽事迎高溫挑戰

正值世界盃賽期的美國同樣面臨高溫考驗。當地時間周六（11日），約4,400萬名美國居民處於熱浪預警範圍。美國國家氣象局警告，當前氣溫遠高於往年同期平均水平，極可能打破歷史紀錄，其中猶他州首府鹽湖城受影響尤為嚴重。

預計12日高溫將達到高峰，蒙大拿州和北達科他州等北部地區，氣溫預料在38℃至43℃之間。酷熱天氣同時加劇了科羅拉多州和猶他州的大規模山火撲救難度。

而在美國東南部，邁阿密等城市持續受高溫籠罩，剛於周六（11日）舉行、由英格蘭對陣挪威的世界盃八強賽事，亦是在高溫環境下進行。