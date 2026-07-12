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高市早苗出席「繼承前首相安倍晉三遺志集會」 致辭盼成戰鬥型政治人物

即時國際
更新時間：21:20 2026-07-12 HKT
發佈時間：21:20 2026-07-12 HKT

日本首相高市早苗於周六（11日）出席在東京舉行、旨在「繼承前首相安倍晉三遺志」的保守派人士集會。她在致辭強調：「無論面臨多大的輿論批評，一個不勇於挑戰的國家就沒有未來。」

高市早苗在談及第二次安倍政權（2012-2020年）所奠定的經濟、外交及國家安全保障政策時指出，「安倍先生當年勇於挑戰那些可能導致國民意見分歧、極具爭議性的課題。」她更隨即表明心志：「我希望自己能成為像安倍先生那樣，敢於迎難而上的『戰鬥型政治人物』。」

高市早苗致辭時又提到，其政權已成功取消將防衛裝備品成品出口限制於非戰鬥用途的「五類」規定，並積極推動《國家情報會議》設置法案獲得通過。她強調，即使這些改革在推進過程中受社會各界的諸多批評，但最終依然成功落實。

集會上，多名自民黨骨幹成員紛紛公開表達對高市政權的支持，當中包括自民黨代理幹事長萩生田光一和自民黨眾議院憲法審查會會長古屋圭司。安倍晉三的遺孀安倍昭惠亦出席了集會。

日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良街頭助選時，遭45歲男子山上徹也暗殺身亡。日本奈良法院今年1月21日判處山上徹也無期徒刑。

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