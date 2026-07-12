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世界盃2026︱決賽草皮開賣每塊$3500 官網「謎之尺寸」惹熱議

即時國際
更新時間：20:55 2026-07-12 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-12 HKT

國際足協（FIFA）日前宣佈，計劃將2026世界盃決賽場地——美國大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的決賽草皮割塊出售，每塊售價450美元（約3,528港元），不過官方卻未有標明草皮的單位，引來熱議。

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買草皮附送USB手指

世界盃決賽一塊草皮賣3500元港幣。FIFA官網
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世界盃決賽一塊草皮賣3500元港幣。FIFA官網
世界盃決賽一塊草皮賣3500元港幣。FIFA官網
國際足協（FIFA）日前宣佈，計劃將2026世界盃決賽場地——美國大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的決賽草皮割塊出售。法新社
國際足協（FIFA）日前宣佈，計劃將2026世界盃決賽場地——美國大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的決賽草皮割塊出售。法新社

官方表示，會將決賽當日原有的草坪碎片永久封存於優質亞加力（Acrylic）之中，這絕對是個「足球界歷史珍品」。套裝同時附有一隻外觀時尚現代、帶有防偽膜的紀念版水晶USB手指。

兩件紀念品均會妥善安放在專為球迷及收藏家打造的精緻鉸鍊式肩盒內，盒身外層更採用了局部UV工藝點綴。

比賽結束後始出貨

不過，這個天價收藏品亦引來網民熱話，因為FIFA官方只標明每塊草皮的尺寸為「17.5 × 17.5 × 17.5」的立方體，卻完全沒有說明該數字是以英寸、厘米還是毫米為單位。

這場舉世矚目的世界盃決賽將於7月19日上演，國際足協強調，所有訂單必須在決賽正式結束後才會安排出貨。目前，該產品僅限配送至美國、英國和歐洲地區，大中華區的球迷想入手恐怕要想想辦法了。

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