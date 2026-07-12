大青褶傘 | 大阪公園驚現肥美毒菇 老幼食後或引併發症

近日，日本大阪市內公園大量出現劇毒菇類「大青褶傘」，因外觀肥美易被誤認食用菇，過去曾多次發生中毒事件。市政府特別呼籲切勿採摘與食用，公園亦展開緊急清除工作。

毒菇易中毒 不可亂吃

據關西電視台報道，位於大阪市西區的「靭公園」內，毒菇自行大量繁殖。過去曾有50多歲男子誤食後出現嘔吐、腹痛及腹瀉等中毒反應，緊急送醫才脫險。

大阪食安推進課強調，面對成分不明的野生菇類，民眾必須恪守「不採、不吃、不賣、不送人」的四不原則，若有疑慮應立即向管理單位反映。

大青褶傘。小紅書/@Eva IV

大青褶傘。小紅書/@Eva IV

大青褶傘。小紅書/@飯飽飽

相關新聞：毒菌見手青︱雲南屢爆中毒事故 民眾用AI識別採野生菇

氣候變遷令毒菇在市區爆發

近畿大學農學部白坂憲章教授指出，大青褶傘菇原多分布於溫帶與熱帶等溫暖地區，生長於富含腐葉土的環境中。近年受全球氣候變遷影響，此菇類在市區綠地現蹤案例逐年增加，今年梅雨季節降雨量大，更促使其大爆發。教授坦言，由於菇類會散播大量孢子，明年仍可能再度生長，欲完全根絕幾乎不可能。

這類毒菇成分正被日本立命館大學藥學部井之上浩一教授的研究團隊用於癌症治療藥物開發，試圖將毒素轉化為救人新藥。

食用風險：

大青褶傘菇有毒，誤食後通常在數小時內出現嚴重胃腸道症狀，包括劇烈嘔吐、腹痛、腹瀉及脫水等，嚴重者可能需住院治療。雖然多數案例不會直接致命，但對兒童、老人及體弱者風險較高，可能引發併發症。