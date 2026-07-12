Meta終止IG新AI圖像生成功能　侵犯用戶肖像權引爭議

Instagram（IG）母公司Meta於7日推出AI繪圖工具Muse Image，允許用戶標記（tag）公開的Instagram帳號，取用其帳號內影像與內容，以生成或改寫AI圖片。因該功能無需該公開帳號使用者的知情授權，就能取用其個人影像資料，迅速引發隱私與肖像權爭議，Meta於10日緊急宣布下架該功能。

Meta解釋，初衷是打造實用的創作工具，讓用戶自主設定公開內容使用權限，並表示已經聽取大量用戶反饋，承認該功能「未能達到預期效果」，因此「終止服務」。

儘管官方強調用戶可以自主設定內容使用權限，但是該功能對Instagram用戶為預設自動啟用，意味著用戶會在不知情下開放影像使用權，因此引發強烈反對。

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該功能下架後獲外界肯定。荷里活的美國演員工會（SAG-AFTRA）盛讚這一轉變為「維權勝利」，痛批該功能忽視潛在安全隱憂。人權機構「隱私國際」（Privacy International）也抨擊，此舉體現AI企業肆意將民眾影像數據視為商用素材。

據英媒報道，Meta仍持續在AI領域佈局，規劃將相關AI功能導入旗下多平台，亦正在研發AI影片工具。