南韓古剎辦相親營 僧侶變紅娘抗低生育

為緩解南韓嚴峻的低生育率危機，大邱市郊一座建於8世紀的古剎「桐華寺」，早前在政府支持下舉辦了一場長達30小時的相親營。寺內僧侶化身「愛神」，協助參加者打破隔閡、尋找真愛，期望藉此提升結婚率，緩解國家的人口危機。這場打破傳統的寺廟相親最終成果豐碩，成功撮合了8對情侶。

成功吸引約1600人報名

英國廣播公司（BBC）報道，是次配對活動共吸引約1600人報名，最終有24名男女（12男12女）參與。他們背景各不相同，有28歲的辦公室白領表示，調職後生活兩點一線，極難結識異性。在大邱一間大型乳品廠工作的30歲男職員則稱，公司男員工比例高達97%，加上他一向抗拒網絡交友，多次相親亦無疾而終。

2023年，南韓女性平均生育子女數跌至0.72，創歷史新低。分析指出，除了房價高企與育兒支援不足外，當地年輕人社交圈子狹窄，加上交友程式並不普及，均令結識異性難上加難。

資深僧侶提醒參與者繁衍後代的責任

這場於佛門淨地舉辦的相親營行程極為緊湊。24名單身男女在短短30小時內，透過自我介紹、共晉午餐與晚餐、互贈玫瑰及才藝展示等一連串活動打破隔閡。

期間一位資深僧侶發表了慷慨激昂的演講，提醒參與者繁衍後代的責任，然後齊唱國歌。但這些單身者更關心自己的愛情而不是愛國義務，含糊不清地唱着歌詞。

最終有8對情侶成功配對，當中有2對甚至是這場活動的工作人員與參與者。不少參加者坦言不虛此行，形容猶如重返少年時代，不僅重拾追尋愛情的勇氣，更收穫了珍貴的自信與友誼。

自2000年代初以來，韓國當局一直舉辦各種相親活動，例如河邊DJ之夜等，但在佛寺舉辦相親營則較為「獨特」。