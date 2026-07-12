美食攝影奧斯卡 | 華人攝影師定格中國火鍋節 展現數百食客澎湃活力驚艷奪獎

2026年度「世界美食攝影大獎」（World Food Photography Awards）近日揭曉獲獎名單。這項賽事成立於2011年，有美食攝影奧斯卡的美譽，設立超過25個獎項類別。本屆大賽共收到來自全球50多個國家的近9000份作品。攝影師各顯神通，透過鏡頭將豐收、集市、家庭廚房、街頭小吃、活動慶典等多元場景呈現在大眾面前。一張張扣人心弦的照片，拼湊出一幅宏大的全球飲食文化肖像，向世人展示食物如何成為編織全球文化與日常生活的核心紐帶。以下是本次大賽中10張令人驚艷的獲獎佳作：

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《美食愛好者的盛宴》宋平耀（中國）

「慶典美食」一等獎

這幅作品定格了中國火鍋節上的壯觀一幕。數百名食客圍坐在一起，中間放置着紅油湯底，里面熬煮着辣椒及各式香料。食客一邊大快朵頤，一邊舉起手機拍攝、直播，展現飲食與網絡社交文化交織的澎湃活力。

Pingyao Song/ World Food Photography Awards

《一位在蘇聯時期療養院食堂用餐的老婦》 Jo Kearney（英國）

總冠軍、「餐桌美食」一等獎

這幅奪冠作品，捕捉到塔吉克一座蘇聯時期療養院食堂內的孤寂一刻。相片彷彿在提醒世人：美食攝影不但旨在勾起食欲，更可喚起對特定時空的歷史記憶。這間「療養酒店」坐落群山之中，依天然溫泉而建，如今憑藉廉宜的價格，吸引着不少遊客。

Jo Kearney/ World Food Photography Awards

《京都漁村》Albert González（西班牙）

「百里挑一」一等獎

在日本京都府著名的臨海漁村伊根町，當地漁民採用傳統的「日式乾魚法」，將新鮮捕獲的魷魚掛在木架上晾曬。這種保存方法，僅靠鹽分、海風與時間的沉澱，能將海洋的鮮甜昇華。

Albert González/ World Food Photography Awards

《胡格利河的清晨捕撈》Marco Rutten（荷蘭）

「把收穫帶回家」一等獎

日出時份，在印度加爾各答最繁忙的交通樞紐豪拉大橋底下，一隊漁民正於胡格利河上奮力收網。他們辛勞捕獲的各種魚類，數小時後便會出現在附近的街市。畫面寧謐而充滿生命力。

Marco Rutten/ World Food Photography Awards

《京都街頭小販》Kara Baird（澳洲）

「街頭美食」一等獎

在素有「京都廚房」之稱的錦市場內，在狹窄的巷弄里，遊客穿梭於擠擁的人潮與蒸氣裊裊的商舖之間，沿途的街頭小食、漬物、海鮮與甜品令人目不暇接。

Kara Baird/ World Food Photography Awards

《酒泥深處》Juan Miguel Ortuo Martinez（西班牙）

「年度路易亞都葡萄酒攝影師」一等獎

鏡頭瞄準一個昏暗的地下葡萄酒罐。一名工人進入罐子內部，手持高壓水槍清洗上一季釀酒的殘留物。照片深刻揭示了釀酒背後不為人知的艱辛勞作，與餐廳內葡萄酒象徵的浪漫情調大相逕庭。

Juan Miguel Ortuo Martinez/ World Food Photography Awards

《最後的「點」綴》Michela Balboni and Federico Borella（意大利）

「家庭美食」一等獎

在烏茲別克的歷史名城撒馬爾罕，一個小孩正伸手探向剛從自家新鮮出爐、熱氣騰騰的餅。這種餅呈圓形，皮厚具嚼勁，傳遞着濃濃的家庭溫情。

Michela Balboni and Federico Borella/ World Food Photography Awards

《給太陽神的獻禮》Indigo Larmour ( 印度）

「Jamie Oliver青少年組」一等獎

在印度西孟加拉邦舉行傳統節日「太陽神節」期間，虔誠的信徒站在水中，舉起敬獻給太陽神的食物祭品。這個主要由女性參與的古老節日，核心在於表達感恩、自我淨化與虔誠信仰。

Indigo Larmour/ World Food Photography Awards

《孟加拉椰菜市場》Kazi Mohammad Golam Quddus（孟加拉）

「美食市場」一等獎

清晨時份，孟加拉西北部博格拉區的一個蔬菜市場正悄然甦醒。農民用載貨三輪車運來新鮮採摘、翠綠飽滿的椰菜，等待商戶前來收購。

Kazi Mohammad Golam Quddus/ World Food Photography Awards

《祖傳食品》Lehoczki Balázs（匈牙利）

「動態美食」一等獎

這位匈牙利攝影師坦言，多年來一直渴望在廚房為祖父母拍攝一張合照，卻總覺得自己技術未夠班。直到今年，祖母特意去了趟理髮店、祖父精心剃了鬍子，他才在廚房架起攝影器材。這張照片無疑是全場最溫馨、最具人情味的壓軸之作。

Lehoczki Balázs/ World Food Photography Awards