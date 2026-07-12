伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽 美媒：阿曼提出設立南北兩條航道

伊朗周日（12日）宣布暫時關閉霍爾木茲海峽，指一艘船隻未經批准改變航線、危及海上安全，遭伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍擊中並迫停。伊方警告，任何針對伊朗的報復行動都將遭到「嚴厲回應」。

伊朗：海峽將暫停開放 直至美國停止干預

伊朗革命衛隊海軍在聲明中表示，涉事船隻因關閉通訊及相關系統、危害航行安全而遭攔截，但未透露船隻名稱、所屬國家及其他細節。聲明稱，多艘船隻此前嘗試沿「未獲授權航線」通過海峽，並無視當局要求其修正航向的警告。

伊方表示，霍爾木茲海峽將「暫停開放，直至另行通知」，並稱措施將持續至「美國停止干預該地區」為止。革命衛隊海軍又警告，任何侵略伊朗的行動都會遭到強烈反擊，區內「新的敵方基地」將成為攻擊目標。

美國官員周五表示，華府正要求伊朗公開承諾停止襲擊通過霍爾木茲海峽的船隻，並確保所有航道保持開放，同時不得收取通行費。

伊方表示，霍爾木茲海峽將暫停開放，直至另行通知。路透社

阿曼已提出管理霍爾木茲海峽的方案，建議設立南北兩條航道。路透社

美國總統特朗普周五表示，美伊雙方同意繼續談判，但同時宣布早前停火安排已結束。伊朗一名高級官員則透露，伊朗、美國、卡塔爾及巴基斯坦正嘗試安排新一輪談判。

CNN：南線自由通行 北線需獲伊朗批准

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周六在阿曼馬斯喀特會見阿曼外長巴德爾．布賽義迪（Sayyid Badr Albusaidi），雙方討論確保船隻安全通過霍爾木茲海峽的「適當機制」。阿曼其後表示，兩國談判人員將繼續進行技術及政治層面的磋商。

此前，美國有線新聞網（CNN）報道，阿曼已提出管理霍爾木茲海峽的方案，建議設立南北兩條航道。南線經阿曼領海，可按戰前條件自由通行；北線經伊朗領海，船隻則需事先獲伊朗批准，但不收取通行費。

霍爾木茲海峽是全球最重要能源運輸通道之一，戰事爆發前約有全球五分之一石油供應經此運輸。伊朗封鎖海峽的行動已令能源價格上升，加劇全球通脹壓力。