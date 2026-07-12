世界盃2026｜佛得角門將禾辛拿爆紅 新發現海蛞蝓以其名字命名致敬

佛得角門將禾辛拿（Vozinha）今屆世界盃表現出色，除在球場上贏得全球關注外，更獲科學界另類致敬。一種近日在加勒比海發現的新海洋軟體動物，被西班牙研究員以他的名字命名為Aldisa vozinhai，英文名為「Vozinha's sea slug」。

古巴哈瓦那附近海域發現

該新物種由西班牙奧維耶多大學（University of Oviedo）動物生物學及動物學教授奧爾特亞（Jesus Ortea）發現，並收錄於其著作《生物多樣性故事》（Historias de la Bioadversidad）中。這種體型細小的紅色海蛞蝓，身長約4毫米，過去一直未被科學界記錄。

研究顯示，該物種是在奧爾特亞進行海洋生物多樣性研究期間，在古巴哈瓦那附近海域及瓜德羅普島（Guadeloupe）一帶發現。其命名作品亦特意配合世界盃出版，以紀念禾辛拿在賽事中的突出表現，包括佛得角首戰0:0逼和歐洲冠軍西班牙一役中，禾辛拿作出7次關鍵撲救，當選該場最佳球員。

禾辛拿曾推動海洋研究及環境保護工作

奧爾特亞表示，以禾辛拿命名新物種，是希望藉此向佛得角人民致敬。他指出，自己與佛得角一直有聯繫，而禾辛拿亦曾因推動當地海洋生物多樣性研究及環境保護工作，於2023年獲頒環境功績獎章（Medal of Environmental Merit）。

這並非奧爾特亞首次以足球員名字命名新發現物種。2019年，他發現一種微小海螺後，亦曾以前皇家馬德里及哥斯達黎加門將拿華斯（Keylor Navas）命名。

現年40歲的禾辛拿擁有超過20年職業生涯，曾效力佛得角、摩爾多瓦、斯洛伐克、塞浦路斯及葡萄牙等地球會。他在今屆世界盃成為佛得角首次參加世界盃歷史中的重要人物，並以40歲零12日之齡，成為首次代表某國出戰世界盃的最年長球員。

社交平台帳戶追蹤者增至逾2850萬

禾辛拿在世界盃期間人氣急升。他的Instagram帳戶在佛得角首戰西班牙前約有5萬名追蹤者，之後迅速增加至逾2850萬。

世界盃期間，禾辛拿代表佛得角在小組賽出戰，其中包括對沙特阿拉伯保持清白之身，協助這支非洲小國歷史性晉級淘汰階段。16強面對衛冕冠軍阿根廷時，他再次有亮眼演出，全場作出7次撲救，雖然佛得角最終在加時以3:2惜敗，但其表現再次贏得外界讚賞。