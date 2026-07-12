約旦河西岸多名記者遇襲 以色列警拘4名定居者 持木棍金屬棍圖阻離開

以色列警方表示，周六在約旦河西岸，拘捕4名猶太定居者，涉嫌襲擊包括CNN在內的多名記者。事發時，記者正在拉馬拉（Ramallah）北面的辛吉爾（Sinjil）村附近採訪，報道巴勒斯坦裔美國人賽義夫．穆薩萊特（Saif Musallet）去年被定居者毆打致死一周年。

有人持刀試圖刺破採訪車車胎

據美媒CNN報道，CNN採訪隊及其他記者抵達穆薩萊特遇害地點後數分鐘，數名以色列定居者突然衝入現場。當CNN採訪隊及其他記者試圖駛離時，4名定居者駕車堵路，並嘗試阻止車輛前進。

報道指，該批定居者手持木棍、金屬棒及石塊，其中一人更亮出刀子，試圖刺破CNN車輛的輪胎。其後，定居者再跳上尾隨CNN車輛、載有另一批記者的汽車，並砸碎該車擋風玻璃。另有一批定居者試圖封堵另一條離開路線，並追趕記者至辛吉爾村方向。

警方及以色列軍方人員到場後，拘捕4名疑犯，並在其附近車輛內檢獲棍棒及一把刀。警方表示，已就事件作進一步調查。以色列警方在聲明中表示，對任何暴力行為及破壞財物都「極為重視」，尤其當事件涉及正在執行採訪工作的傳媒人員。

美國國會眾議員霍恩達亦曾在約旦河西岸圖穆斯艾亞附近被定居者拘留。路透社

美國國會眾議員霍恩達亦曾在約旦河西岸圖穆斯艾亞附近被定居者拘留。路透社

美國國會眾議員霍恩達亦曾在約旦河西岸圖穆斯艾亞附近被定居者拘留。路透社

CNN採訪隊及其他記者試圖駛離時，4名定居者駕車堵路，並嘗試阻止車輛前進。路透社

穆薩萊特於2025年7月遇害後，美國駐以色列大使霍卡比（Mike Huckabee）曾形容事件是「犯罪及恐怖行為」，並呼籲當局徹查，但穆薩萊特的父親接受CNN訪問時表示，至今仍無人被捕。

美國國會眾議員日前亦被定居者拘留

事件發生前幾日，美國國會眾議員霍恩達（Ro Khanna）亦曾在約旦河西岸圖穆斯艾亞（Turmus Ayya）附近被定居者拘留。該村住有數以千計巴勒斯坦裔美國人，近年多次遭到定居者襲擊。霍恩達其後向路透社表示，當時見到定居者及以軍士兵「毫無顧忌地」拘留美國人，對美國國會議員身處車上毫不尊重。

以色列總理內塔尼亞胡早前接受CNN訪問時亦承認，定居者暴力問題「已經失控」，形容施襲者是一群150人的「少年罪犯」。他稱警方及軍方有採取行動，但以色列法院對涉定居者暴力案件「判決過於寬鬆」。