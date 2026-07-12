約旦河西岸多名記者遇襲 以色列警拘4名定居者 持木棍金屬棍圖阻離開
發佈時間：01:46 2026-07-12 HKT
以色列警方表示，周六在約旦河西岸，拘捕4名猶太定居者，涉嫌襲擊包括CNN在內的多名記者。事發時，記者正在拉馬拉（Ramallah）北面的辛吉爾（Sinjil）村附近採訪，報道巴勒斯坦裔美國人賽義夫．穆薩萊特（Saif Musallet）去年被定居者毆打致死一周年。
有人持刀試圖刺破採訪車車胎
據美媒CNN報道，CNN採訪隊及其他記者抵達穆薩萊特遇害地點後數分鐘，數名以色列定居者突然衝入現場。當CNN採訪隊及其他記者試圖駛離時，4名定居者駕車堵路，並嘗試阻止車輛前進。
報道指，該批定居者手持木棍、金屬棒及石塊，其中一人更亮出刀子，試圖刺破CNN車輛的輪胎。其後，定居者再跳上尾隨CNN車輛、載有另一批記者的汽車，並砸碎該車擋風玻璃。另有一批定居者試圖封堵另一條離開路線，並追趕記者至辛吉爾村方向。
警方及以色列軍方人員到場後，拘捕4名疑犯，並在其附近車輛內檢獲棍棒及一把刀。警方表示，已就事件作進一步調查。以色列警方在聲明中表示，對任何暴力行為及破壞財物都「極為重視」，尤其當事件涉及正在執行採訪工作的傳媒人員。
穆薩萊特於2025年7月遇害後，美國駐以色列大使霍卡比（Mike Huckabee）曾形容事件是「犯罪及恐怖行為」，並呼籲當局徹查，但穆薩萊特的父親接受CNN訪問時表示，至今仍無人被捕。
美國國會眾議員日前亦被定居者拘留
事件發生前幾日，美國國會眾議員霍恩達（Ro Khanna）亦曾在約旦河西岸圖穆斯艾亞（Turmus Ayya）附近被定居者拘留。該村住有數以千計巴勒斯坦裔美國人，近年多次遭到定居者襲擊。霍恩達其後向路透社表示，當時見到定居者及以軍士兵「毫無顧忌地」拘留美國人，對美國國會議員身處車上毫不尊重。
以色列總理內塔尼亞胡早前接受CNN訪問時亦承認，定居者暴力問題「已經失控」，形容施襲者是一群150人的「少年罪犯」。他稱警方及軍方有採取行動，但以色列法院對涉定居者暴力案件「判決過於寬鬆」。