特朗普女婿阿爾巴尼亞度假村再惹爭議 賣地方被指偽造地契販毒洗錢

據路透社報道，特朗普女婿庫什納擬在阿爾巴尼亞興建豪華濱海度假村引發爭議，檢方指控將該土地賣給庫什納一方的邁阿密富商，涉嫌偽造地契、走私毒品與洗錢，凍結高達1.1億歐元（約9.8億港元）的交易資金並發出逮捕令。當地民眾不滿開發案破壞生態，早前大規模示威要求總理下台。

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路透社取得阿爾巴尼亞反貪機構的起訴文件，顯示當局通緝在美國邁阿密經商場的謝胡（Artur Shehu）。他涉嫌偽造土地所有權證，而特朗普女婿庫什納正打算在該地皮建造價值數十億美元的度假村，並涉嫌為販毒集團洗錢。案情指謝胡及其同夥，將南美可卡因走私到歐洲港口，並透過偽造土地所有權文件等手段洗錢，利用這些資金建立龐大的房地產帝國。

謝胡代表律師卡克拉尼說：「所有關於阿圖爾謝胡先生品行的指控均不屬實。他既不是毒販，也不是偽造房產文件的人。」他並表示，指控與事實不符，謝胡並不在意這些指控。

庫什納未涉不當行為

今年4月，謝胡將計劃用於建造度假村的土地，賣給阿爾巴尼亞土地開發公司（Albania Land Development）。該公司由庫許納支持的度假村專案開發商薩贊房地產開發公司（Sazan Real Estate Development）和其他投資者擁有。檢察官在案卷中寫道：「根據現有證據，有合理理由懷疑上述資產是透過偽造文件獲得。」

不過，案卷中並未指控庫許納或相關公司有不當行為。路透社也未發現任何跡象表明，投資者購買土地時對謝胡有懷疑。

村民自稱「真地主」

該度假村計畫被指控威脅野生動物，早前引發大規模抗議。涉事地皮附近的茲韋爾內茨村居民質疑謝胡是否擁有該土地，相關法律訴訟已持續十餘年。十幾位村民上月向路透社出示地契和稅務記錄，表示他們才是土地的合法所有者。