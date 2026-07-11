伊波拉疫情｜美國公民在剛果受感染 疾控中心追蹤密切接觸者

美國疾病管制與預防中心（CDC）周五表示，一名在民主剛果為人道主義組織工作的美國公民，伊波拉病毒檢測呈陽性。CDC正追蹤密切接觸者。

CDC表示，他們正與患者的僱主、美國相關機構、公共衛生部門以及在民主剛果的合作夥伴共同努力，以防止病毒進一步傳播。

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這次伊波拉疫情是非洲大陸有史以來，蔓延速度最快的一次。民主剛果已至少有1,830例確診，其中648例死亡。資金缺口、醫療中心遭到攻擊，以及疫情重災區民主剛果東部持續不斷的衝突，都阻礙了遏制病毒傳播的努力。

在疫情爆發的第一周，一名在民主剛果工作的美國醫生受感染病毒檢測呈陽性，隨後被送往德國接受治療。特朗普政府官員一度表示，美國計劃將海外接觸過伊波拉病毒的美國公民送往肯亞的一處新設施，而不是接回美國。但肯亞法院下令後，該計畫已被暫停。

此次疫情由罕見的邦迪布焦病毒引起，目前未有核准的疫苗或治療方法。研究人員已啟動了藥物測試，希望找到方法對抗病毒。