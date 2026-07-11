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世界盃2026｜25歲南非國腳積頓阿當斯驚傳身亡

即時國際
更新時間：21:14 2026-07-11 HKT
發佈時間：21:14 2026-07-11 HKT

剛代表南非參加2026世界盃的積頓阿當斯（Jayden Adams）今日驚傳去世。他的家人和代表已確認此事，並請求外界尊重家庭私隱。南非足球界相繼表達哀悼。

南非廣播公司（SABC）透過facebook專頁發文，表示南非足協（SAFA）已確認積頓阿當斯離世的消息。當地傳媒報道，他在周六上午被發現死亡，有可能是自我了結生命。

南非以A組次名晉級32強。
南非以A組次名晉級32強。

南非足協在6月底曾表示，積頓阿當斯的祖母剛去世，但他堅持為國家隊出戰世界盃。

積頓亞當斯於2022年首次代表南非國家隊出賽，是國家隊和馬摩洛迪落日隊中場球員。他參加了南非隊在美墨加世界盃小組賽的全部3場比賽，幫助球隊晉級淘汰賽階段，但在6月29日的32強賽事中，補時階段遭加拿大隊絕殺，以0:1出局。

加拿大半場與南非踢成0：0。美聯社
加拿大半場與南非踢成0：0。美聯社

南非體育、藝術和文化部長麥肯齊（Gayton McKenzie）在一份聲明中表示：「得知積頓阿當斯去世的消息，我感到無比震驚和悲痛。南非足球失去了一位最有前途的年輕天才，我們全國人民與他的家人、隊友以及數百萬球迷一起哀悼，他們見證了他從一名前途無量的青訓球員成長為一名國家隊隊員。」

麥肯齊強調，積頓阿當斯的死因尚未確定，呼籲媒體和公眾保持克制和同情，不要妄加猜測。仳稱「任何官方資訊將由相關方在適當時候發布」。

 

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