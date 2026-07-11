司機開車失去意識口吐白沫　女子「果斷開車門」帶幼子逃生

新加坡一名36歲母親帶着6歲兒子搭的士，73歲司機竟在途中漸漸失去意識。女子發現的士靠着路肩行駛，果斷打開車門，利用車門與欄杆摩擦產生的阻力讓車輛停下來。最終她和兒子安全下車，發現司機口吐白沫。警方確認司機在失去意識的狀態下送醫，正展開調查。

當地傳媒報道，當時36歲內容創作者李蕊琪帶着6歲兒子，從樟宜機場搭車去和丈夫會合，的士駛至新加坡東海岸公園大道（ECP）往濱海快速公路（MCE）路段。起初她一度與司機交談，並無異狀。後來她發現車窗不斷被路旁枝葉打中，驚覺車子在高速公路靠右側路肩。

她試着與司機說話，司機一度把車子開回原路，她見司機有打哈欠，以為是想睡覺，試着講話讓對方保持清醒。她要求司機停車，對方還能提問要停在哪裡，沒想到在這之後司機就沒有了反應。

李蕊琪透露，當時司機眼睛微微張開，腳踩在油門上，車輛繼續往前開。她不會開車又不敢貿然解開安全帶，為了保命，她決定打開右側車門，試圖透過摩擦欄杆減速，「也不知道是不是他鬆腳了，沒多久真的慢下來」。在後方車輛駕駛的幫助之下，母子倆順利脫困。

下車後，李蕊琪發現司機失去意識，一旁路人趕緊叫救護車並報警。她透露：「在等救護車的時候，我發現司機口吐白沫，當時很擔心他」。警方證實，這名73歲男司機在失去意識的狀態下送醫，此案已展開調查。