日本JAXA可重複使用火箭實驗機「RV-X」試飛 成功着陸回收
更新時間：16:55 2026-07-11 HKT
發佈時間：16:55 2026-07-11 HKT
發佈時間：16:55 2026-07-11 HKT
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）研發的可重複使用火箭實驗機「RV-X」，11日在秋田縣進行了飛行測試，成功發射並上升至約11米高空後，按照計畫成功着陸。
「RV-X」高約7.3米，機體呈圓錐形，裝有起降用引擎等設備。首次飛行試驗在秋田縣能代市的實驗場進行。11日上午6時15分左右，引擎點火後，火箭在轟鳴聲中升空。
JAXA表示，實驗機正常飛行約40秒，上升至約11米高空後，在空中水平移動約16米，隨後按計劃成功着陸。
JAXA實驗主任伊藤隆表示：「我們花費了很長時間投入開發，因此看到它順利起降，總算鬆了一口氣。希望能將此次獲得的數據運用於下一架實驗機的成功。」
JAXA將詳細分析本次飛行試驗所獲得的數據，並將其應用於與法國及德國共同開發的可重複使用火箭實驗機的研發工作。
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