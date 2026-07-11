張允基案｜「警監爸爸」與同僚聯手或包庇殺人犯兒子 特別調查組突襲光州警察廳取證

南韓「警二代」張允基（音譯，장윤기）姦殺女高中生案，被揭發其任職警監的父親，以及整光州警察局和搜查隊都有包庇嫌疑，當局升級成立「特別調查組」並擴大調查，周六（7月11日）突襲搜查光州警察廳廳長辦公室並取證。

相關新聞：南韓光州刺殺女高中生案 疑犯「警監爸爸」滅證、隊長拖延調查被捕

疑犯張允基（左）涉姦殺女高中生李彩媛，調查小組被揭循私滅證。 光州地方警察廳、光州全南哀悼團體

此案圍繞23歲男子張允基，他涉嫌於5月5日凌晨0時11分左右，在光州一處人煙稀少的路上姦殺女高中生李彩媛。案件本身已轟動，日前還被揭發疑犯父親任職警監，全局人員在查案時涉嫌包庇，包括由疑犯父親親自湮滅證據、其上司拖延交出資料阻礙調查等。

網民熱議張允基（音譯）眼神凌厲直視記者。 X截圖

南韓國家警察廳下屬的國家調查室成立特別調查組，已搜查光州警察廳廳長辦公室、光州光山警察署署長辦公室等5個地點。

相關新聞：光州刺殺女高中生疑犯身分公開 送檢沒閃縮凝視記者團10秒

在一片爭議聲中，國家警察廳代理廳長柳在成縮短了對美國的訪問，周五返回南韓。他向受害者家屬和公眾道歉，並承諾將追究肇事者的責任。

檢方已對警方處理這宗謀殺案的方式展開平行調查。