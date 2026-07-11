世界盃2026｜秘魯近5百初生嬰取名夏蘭特 登記局官員笑言：他也是秘魯人

挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）在今屆世界盃表現大放異彩，僅出場四次便狂轟七個入球，帶領挪威歷史性殺入八強。就在挪威對陣英格蘭的大戰前夕，秘魯國家身份與民事登記局公布了一項有趣數據，顯示當地已有468名初生嬰兒登記使用其姓氏「夏蘭特」，更有91名嬰兒直接使用了他的全名「艾寧．夏蘭特」。

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有3萬人取名「尼馬」

秘魯當局發言人托雷斯（Ivan Torres）指出，國際球星向來為秘魯父母提供不少命名靈感。這批以夏蘭特命名的新生兒，絕大多數是在世界盃開鑼後的幾周內登記，隨著挪威奇蹟晉級八強，登記人數更迎來暴增。托雷斯更幽默地笑言：「夏蘭特現在也是秘魯人了。」

事實上，將孩子以足壇巨星命名在秘魯已成傳統。數據顯示，秘魯目前共有3,402人名為「美斯」（Messi），其中292人更使用了阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的全名。

此外，葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的名字亦獲得1,185名秘魯人採用；連西班牙新星拉明耶馬（Lamine Yamal）的名字，也成為了1,241人的姓名靈感來源。

不過，最受秘魯家長歡迎的追星姓名紀錄保持者依然是巴西球星尼馬（Neymar Jr.）——當地以「尼馬」命名的人數高達驚人的33,809人。