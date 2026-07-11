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北韓通報人民軍高層特大貪污案 金正恩：挑戰黨紀建設侵害國家人民利益

即時國際
更新時間：17:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-11 HKT

據北韓官方媒體《朝中社》今（11）日報道，北韓當局昨日在黨政局聯合議上罕見公開一宗「重大軍方貪腐案」，指控北韓人民軍總政治局前副局長朴喜哲等人涉嫌「收受賄賂、安插親信、竊取國家資金」等多項重大罪行。外界分析認為，朴喜哲疑在軍中組織派系，或威脅最高領導人金正恩權力，因而遭當局「先發制人」。

未來會加大反腐力度

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報道指出，朴喜哲在任的4年期間，濫用其「組織權力」與「執行權力」，透過收受巨額賄賂聚斂非法財富。根據北韓當局的調查報告，朴喜哲在軍隊內部煽動買賣官職、行賄受賄及策劃「政治陰謀」，並藉由安插親信與逢迎諂媚者擔任要職，阻礙了勞動黨「建立單一軍事領導體制」的方針。

報道亦稱，北韓最高司法機構在審判過程中，已透過客觀證據證實其罪行。

北韓最高領導人金正恩在會議上對此強調，若不持續加強對幹部的教育與約束，就無法防止腐敗行為，這也是此次事件帶來的教訓。金正恩指出，身居要職者將權力轉化為自私自利的武器，甚至成為營私舞弊的主謀，正是此案的本質；這不僅是挑戰黨紀建設的政治犯罪，更是侵害國家與人民利益的蓄意貪污及掠奪行為。

黨政軍聯合會議更強調，營私舞弊者絕無容身之地，勞動黨與政府將主動、積極地壓制並擊退一切腐敗和違紀行為。此次嚴格的反腐鬥爭，及時為人民軍剷除了軍事、政治團隊內部的毒素與弊端，為重振軍隊戰鬥威儀提供了強大動力。

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