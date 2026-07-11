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巴哈馬小型飛機墜毀 10人證實罹難

即時國際
更新時間：14:44 2026-07-11 HKT
發佈時間：14:44 2026-07-11 HKT

加勒比海國家巴哈馬火烈鳥航空（Flamingo Air）一架賽斯納402小型飛機，周五（10日）在北安德羅斯島（North Andros）墜毀，造成10人喪生。墜機厡因有待調查，當地政府事後已暫時停飛火烈鳥航空的航班。

涉事小型飛機是從巴哈馬首都拿騷的林登·平德林國際機場起飛，預定前往聖安德羅斯（San Andros），詎料在途中出事。據報飛機在降落前遇上問題，之後撞進灌木叢。

涉事航空公司被勒令暫時停飛。Flamingo Air/FB
涉事航空公司被勒令暫時停飛。Flamingo Air/FB

原先傳出有1人生還，但其後因傷勢過重不治。死者包括一名機師及9名乘客。

涉事航空公司被勒令停飛

包括這宗墜機在內，火烈鳥航空10日連續發生2起飛安事件，目前已被勒令停飛。另1宗是從拿騷飛往馬亞瓜納島的航班，中途折返回到拿騷降落後起火，所幸乘客都已撤離。

能源、公用事業及航空部在聲明中表示，暫停火烈鳥航空的航空營運證，只是為了安全起見，官員正調查墜機原因。

空難正值獨立53周年紀念日

這起致命空難發生在巴哈馬獨立53周年紀念日當天。

總理菲利普戴維斯在新聞發布會上說：「今天本應是慶祝的日子，卻變成了哀悼的日子。我們國家的歷史又一次被悲劇所籠罩。」

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