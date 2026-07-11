颱風巴威吹襲沖繩 釀至少8傷2.2萬戶停電 逾200航班取消

颱風巴威周六（11日）清晨吹襲日本沖繩縣先島群島，橫過宮古島附近海域，沖繩地方持續狂風暴雨。沖繩海陸空交通陷入癱瘓，多地已傳出停電、路樹倒塌及人員受傷災情，已知有8人受傷，2萬2000多戶停電。日本航空與全日空周六已經決定取消國內線與國際線共142個航班，影響約2萬6000名旅客。天馬、樂桃及捷星航空則合共取消74航班。

影響2萬6000旅客

石垣島及宮古島所在的先島群島與沖繩本島局部地區從周五起已進入暴風圈。宮古島與石垣島分別約有1萬3000與1700戶停電，全縣約2萬2000多戶停電。

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石垣市花盆遭強風吹毀。路透社

宮古島狂風暴雨。路透社

在石垣島，強風吹走雨傘。路透社

沖繩地方已陸續出現人員受傷與基礎設施受損災情，周六清晨5時47分左右，一名86歲老婦在試圖開啟通往室外的門扇時，遭突如其來的暴風迎面掀翻，導致後頭部出血送醫。此外，沖繩市內傳出電線桿遭吹斷，石垣市內則有大量樹木與電話線支柱從根部斷裂倒塌，宮古島及石垣島各地的停電災情持續擴大。

石垣、宮古島面臨暴風

石垣島預計到周六傍晚都會面臨長時間的暴風。而宮古島周六上午10時18分的最大瞬間風速每秒42.7米；石垣島凌晨0時25分測得最大瞬間風速每秒34米，之後預計會出現最大瞬間風速每秒60米。

至於沖繩縣久米島機場觀測到最大瞬間風速每秒45.3米。沖繩地區到周六晚間將面臨暴風吹拂，沖繩地區的最大瞬間陣風可達每秒55米，也就是足以吹倒部分房屋的強風。

此外，截至12日中午的24小時累積雨量預估可達150毫米，每小時最大雨量可達80毫米，也有可能形成線狀降水帶，須嚴防豪雨及暴風。

內陸航線大規模停飛

在航空交通方面，以那霸機場與鹿兒島機場為中心，內陸航線周六出現大規模停飛潮：包括全日空取消73個航班、日本航空取消54航班、天馬航空（Skymark）取消30航班、樂桃航空取消30個航班、捷星航空（Jetstar）取消14航班。

在陸路運輸部分，沖繩都市單軌電車周六始發車全面運休，經安全檢查後，已於當天正午12時起陸續恢復運轉。

至於沖繩本島的4家主要巴士客運業者（琉球巴士交通、沖繩巴士、那霸巴士、東陽巴士）宣布，除北部支線（65、66、67、70、76號）自始發起即維持平常班次運作外，其餘路線已於周六下午1時起全面恢復班次。