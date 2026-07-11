美共和黨參議員麥康奈爾傳病危 妻趙小蘭結束訪華返美

曾任美國勞工及運輸部長的華裔美籍政客趙小蘭（Elaine Chao），日前匆忙結束中國行程返美之際，盛傳她的夫婿、資深共和黨籍參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）已經病危。

84歲的麥康奈爾6月14日在華盛頓家中突然病倒，送院至今仍未出院。當時妻子趙小蘭正在中國訪問，她聲稱是早已安排好的家庭慈善相關行程，並指麥康奈爾的健康狀況「無需她立即返美」，因此她仍停留在當地。

趙小蘭與麥康奈爾長年活躍於美國政壇。美聯社

麥康奈爾的健康狀況引發陰謀論。美聯社

麥康奈爾今年5月坐輪椅出席國會山莊活動。路透社

麥康奈爾傳腦死，重返國會無望。法新社

訪華晤國家副主席韓正

據報趙小蘭本周已悄悄返美，她的辦公室發聲明，指這趟行程她會晤包括美國駐華大使在內不少人，當時丈夫的健康並不需要她立刻返美，不過未透露她是否已前往醫院探望夫婿。

中國駐華盛頓大使館發布照片，指趙小蘭此行還拜會了中國國家副主席韓正，2人在北京合影。

傳麥康奈爾腦死

政治評論員盧默（Laura Loomer）披露，麥康奈爾雖然經過急救，實際上已處於腦死狀態，僅靠醫療機器維持生命，重返國會無望。

盧默抨擊，參議院高層目前之所以聯手掩蓋麥康奈爾腦死的真相，完全是因為參議員試圖對抗總統特朗普，意圖藉此阻止《拯救美國法案》通過。種種未經證實的陰謀論正在社媒上瘋傳，也讓麥康奈爾的健康之爭演變成美國兩黨與共和黨內部的政治角力。

表明中期選舉不尋求連任

73歲的趙小蘭在台灣出生，8歲隨家人移民美國，畢業於哈佛大學，是美國史上首位進入內閣的亞裔女性。她與麥康奈爾於1993年結婚，2人長年活躍於美國政壇。

麥康奈爾自1985年至今出任肯塔基州聯邦參議員，曾任參議院共和黨領袖，近年面對健康問題，已表明今年中期選舉不再尋求連任。