美伊戰爭 | 特朗普自爆留指示：若遭暗殺 將以前所未見規模炸伊朗

美國總統特朗普接受傳媒訪問時透露，他已經「留下指示」，一旦伊朗成功暗殺他，美國就會以前所未見的規模轟炸伊朗。

日前北約峰會結束時，特朗普並未搭乘新空軍一號離開，而是傳出在特勤局建議下，改搭舊空軍一號。他當時在機上被媒體問及是否收到伊朗威脅，以及相關安全考慮時，特朗普回應說，他是伊朗的頭號暗殺名單。

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特朗普大談自己已留下指示。美聯社

特朗普對傳媒談及自己已成為伊朗頭號暗殺目標。路透社

特朗普指，德黑蘭多年來一直想置他於死地。美聯社

到周五，他在接受《紐約郵報》訪問時說：「我早就上了他們的暗殺名單，這就是我們正在面對的情況。不過，我已經留下指示，如果發生任何事情，就真的以他們前所未見的強度轟炸他們。」

特朗普：伊朗一直想他死

被問及最近有報道稱，以色列本周向美方示警，掌握企圖暗殺美國總統的情報時，特朗普表示，以色列什麼也沒提供，而伊朗並未擬定新計畫，但德黑蘭多年來一直想置他於死地。他說：「不，不，以色列什麼都沒發現。我早就是伊朗暗殺名單上的頭號目標。你曉得，人生就是這樣。」

他接著說：「我希望你們會想念我。」語氣聽來頗為無奈，似乎已經接受德黑蘭永遠不會停止企圖除掉他的現實。

美國有線新聞網（CNN）周五晚報道，以色列一名消息人士和一名美國官員披露，以色列與美國分享的伊朗威脅暗殺特朗普情報，反映德黑蘭強硬派領導層部分人士想把特朗普列為目標，而非一項具體、詳細的暗殺計畫。以色列消息人士透露，革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）就想特朗普死的人士之一。

哈梅內伊葬禮悼詞作者：殺死特朗普是我們責任

而2名知情美方消息人士指，美國近期的情報評估並沒有跡象顯示，伊朗針對特朗普擬定新的具體暗殺陰謀，而是持續傳出伊朗不同人士想這麼做的言論。

本周隨著美伊緊張局勢公開升級，在遇害最高領袖哈梅內伊的葬禮上，伊朗示威者展開巨幅橫幅，呼籲殺死特朗普。根據伊朗媒體報道，在一次追悼會上，一名悼詞作者說道：「為什麼不應該殺死殺害我的伊瑪目和領袖的人？殺死特朗普是我們的責任……為什麼世界上最卑鄙的人還活著？」