少年在家玩電腦遊戲險遭雷劈死  揭一原因致強大電流從屋外竄入體內

雷雨天在室內打機亦難逃「天打雷劈」？美國得克薩斯州日前發生一宗罕見的室內雷擊事件，一名13歲少年在狂風暴雨期間，於家中房間內使用電腦玩線上遊戲，詎料一道強烈閃電突然劈中住宅屋頂，強大的電流隨即沿著屋內的電力系統及電線傳導，最終經由書桌上的金屬零件竄入少年體內。少年瞬間體驗到電流穿過全身的恐怖感覺，並被猛烈震飛，所幸他最終奇蹟大難不死，僅胸口留下類似電流造成的焦黑痕跡，惟住宅閣樓亦被雷擊引發大火。

金屬零件導電穿透全身 少年驚魂未定：以為死硬

事發於本周二（7月7日），地點位於得州休斯敦郊區的賽普瑞斯（Cypress）。當日現場雷雨交加，13歲男事主弗拉迪斯拉夫（Vlad Skuridin）正在房間的電腦前，全神貫注地與朋友進行線上遊戲。

就在雷擊發生的震撼瞬間，閃電擊中住宅，強大電流懷疑經由書桌上一塊與其腹部接觸的金屬零件瞬間竄入其體內。弗拉迪斯拉夫憶述，他當時極其清晰地感受到一股排山倒海的強烈電流穿透全身，緊接著眼前出現一道極度刺眼的巨大白光，耳邊隨即傳來如炸彈般的恐怖爆炸聲，令他當場耳鳴。

由於電流衝擊力極猛，他整個人被「猛烈地震開」摔倒。他嚇得立刻從椅子上跳起來，一邊歇斯底里地尖叫一邊逃跑，他心有餘悸地表示：「我真的以為自己要死了，我根本不覺得自己能活下來。」

閣樓遭電流引燃 家電全毀胸口留痕

少年的父親見狀大驚，第一時間撥打911電話報案。父親懷疑，當時是屋外附近的一棵大樹首先被閃電劈中，導致極高壓的電流直接「引雷入室」導入家中。救護人員趕抵現場後，立即在現場為涉事少年進行詳細身體檢查。

少年的母親透露，兒子遭受強烈電擊後，胸口罕見地留下了類似電流造成的灼燒痕跡。雖然兒子身體並無明顯大礙，但事後仍感到有些頭暈，目前整體「感覺良好」，她正計劃帶兒子前往醫院接受更深入的醫療檢查。

是次雷擊威力驚人，除了導致住宅閣樓當場起火需消防員到場撲救外，住宅屋頂亦留下嚴重的焦黑雷擊痕跡，屋內的天然氣管線及多個珍貴的家電設備亦在瞬間遭到高壓電徹底損壞。

警方急籲雷雨天斷電源 嚴防室內「二手雷擊」

當地警方及消防部門藉此案例向公眾發出安全提示，提醒市民在雷雨大作期間，即使身處室內亦絕不能掉以輕心。民眾應盡量避免使用任何插電式的電子設備，並應主動遠離屋內的電線與水管。

氣象專家亦指出，閃電具有極高的穿透與傳導性，極可能沿著住宅的電力系統、管線或建築物鋼筋傳導。市民在極端雷雨天氣下，應暫時拔掉貴重電器的插頭。