伊朗局勢｜特朗普：與伊朗停火結束但同意續談判　美媒：最快下周瑞士重啟會談

美國總統特朗普當地時間7月10日表示，美國已同意與伊朗繼續舉行談判，但同時強調美伊之間的停火已經結束（The ceasefire is over）。美媒引述知情人士報道，美伊雙方預料最快下周在瑞士展開新一輪會談，反映在局勢持續緊張下，雙方仍未放棄透過外交途徑尋求解決分歧。

兩日前曾稱「不想與伊朗打交道」

特朗普在社交平台Truth Social發文表示：「伊朗要求與我們繼續『會談』，我們已同意這樣做，但美國亦已明確告知他們：停火已經結束！」

據美國新聞網站Axios引述知情人士報道，美伊雙方預計最快下周恢復談判，會談地點可能設於瑞士，現時雙方仍透過卡塔爾等中東國家保持溝通，希望為新一輪外交接觸鋪路。

特朗普最新表態，與他兩日前的言論形成鮮明對比。

特朗普7月8日在土耳其出席北約峰會期間曾表示，他認為美國與伊朗達成的諒解備忘錄「已經完了」（I think it's over），並直言不願再與伊朗政府打交道。

他當時形容：「對我而言，我認為已經完了。我不想和他們打交道，他們是敗類（scum）。」

特朗普更批評伊朗領導層是「騙子、作弊者，也是病態的人」（They are liars. They are cheaters. They are sick people.），言辭相當強硬。

停火結束 談判仍繼續推進

路透社報道，特朗普今次一方面宣布停火安排正式結束，另一方面仍同意恢復談判，反映華府現時採取「軍事施壓、外交並行」策略，希望在保持壓力下繼續推動談判。

報道指，美伊此前達成的臨時停火協議，近期因霍爾木茲海峽局勢及雙方互相採取軍事行動而逐漸失效，令局勢再次升溫。不過，美伊雙方均未完全關閉外交渠道，仍希望透過談判處理核問題、地區安全及其他爭議。

分析認為，若瑞士會談最終成事，將是特朗普宣布停火結束後，美伊首次正式重返談判桌，外界將密切關注雙方能否在核問題、地區安全及制裁安排等議題取得突破。